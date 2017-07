Diretta Diamond League 2017 a Losanna (LaPresse)

DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2017 LOSANNA: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARI E PROGRAMMA (OGGI 6 LUGLIO) – L’atletica mondiale torna protagonista oggi giovedì 6 luglio a Losanna per la sesta tappa della Diamond League 2017: si fa sosta nel territorio svizzero quindi prima di volare a Londra il prossimo 8 luglio e dove sono attese ben 14 prove del diamante tra cui anche la prestigiosissima 100 metri maschile dove però il clamoroso assente sarà ancora una volta Usain Bolt. Sono però tantissimi i protagonisti famosi attesi a questa prova di Losanna, tra le più amate dal popolo degli appassionati: saranno infatti ben 13 i campioni olimpici e 13 i premiati ai mondiali presenti oggi in pista per la Diamond League 2017. Vediamo quindi ora nel dettaglio il programma di questa 8^ prova del circus del diamante per l’atletica leggera: come al solito si comincerà con una presentazione ufficiale e diverse are che impegneranno categoria minori o eventi nazionali. La Diamond League di Losanna entrerà quindi nel vivi solo alle ore 19.20 con il lancio del peso maschile a cui farà seguito dalle ore 19.25 anche il lancio del giavellotto e il salto in lungo femminile. Dopo altri eventi minori, la prossima prova del diamante saranno i 400 metri ostacoli per le donne attesi alle ore 20.03 a cui farà seguito il salto con l’asta maschile, i 1500 m uomini e 100 metri ostacoli per le donne. Alle ore 20.44 è atteso il via per la 200 m e il salto in alto femminile a cui faranno seguito il salto triplo maschile, la 5000 m e i tanto attesi 100 m maschili, dove non mancherà il vice campione olimpico Justin Gatlin. Chiuderà l’evento svizzero saranno poi gli 800 metri donne e i 400metri maschili, prima di un trofeo nazionale per la staffetta femminile 4x100m.

Ricordiamo infine che la tappa di Losanna della Diamond League sarà visibile in diretta tv solo a partire dalle ore 20.30 sul satellitare: l’appuntamento della Atletica leggera infatti sarà trasmesso dal canale Fox Sport Hd al numero 204 del telecomando della tv pay-per-view di Sky. Sarà quindi confermata anche la diretta streaming video delle prove a partire sempre della ore 20.30 anche in diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go riservata ai soli abbonati al servizio. Consigliamo pertanto di consultare anche il sito ufficiale dell’appuntamento in terra svizzera all’indirizzo lausanne.diamondleague.com, per rimanere aggiornati sulle ultime notizie, gli orari e i risultati delle varie prove del diamante.

© Riproduzione Riservata.