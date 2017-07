Diretta Francia Serbia (LaPresse)

DIRETTA FRANCIA SERBIA: INFO STREAMING VIDEO E RAI.TV. RISULTATO LIVE (WORLD LEAGUE VOLLEY MASCHILE) – Francia-Serbia è la partita di volley maschile in programma per oggi giovedi 6 luglio alle ore 22.40 secondo il fuso italiano (le ore 17.40 locali) a Curitiba di Brasile e valida per la terza e ultima giornata della fase a gironi della Final Six della World League 2017. Ultimo verdetto per questa parte finale del tabellone: dopo aver conosciuto chi nel primo girone stornerà in campo per giocarsi le medaglie più pesanti, ora tocca alla detentrice del titolo e la principale indiziata per l’oro scendere in campo. La sfida quindi si annuncia a dir poco rovente: la compagine serba riuscirà a confermarsi o i galletti brinderanno alla finale più importante in questa notte? CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI FRANCIA SERBIA, WORLD LEAGUE 2017 (da raiplay.it)

Negli ultimi due anni la Francia non è mai mancata sul podio della World League trovando un oro nel 2015 a Rio de Janeiro e una medaglia di bronzo a Cracovia nella precedente stagione: un segnale importante che fa il paio con la prima posizione nella classifica generale al termine della fase a gironi (spalmati sui tre weekend di gara) di questa edizione della competizione mondiale targata Fivb. Di certo le ambizioni del club di Laurent Tillie sono altissime, ma oggi di fronte e (probabilmente anche più avanti nel tabellone) avrà di fronte la nazionale titolare del 2016.

Come è noto inoltre la Serbia ha raccolto la qualificazione alla Final six sul campo con il terzo posto nella graduatoria generale dopo la fase a gruppi con 18 punti e avendo vinto 6 match su 9 arrendendosi solo di fronte a Brasile, Bulgaria e Belgio: non un cammino immacolato come quello dei galletti quindi ma di tutto rispetto per una nazionale che punta a bissare il titolo mondiale.

Ricordiamo infine che la partita tra Francia e Serbia in programma oggi alle ore 22.40 sarà visibile in diretta tv dalla Rai che ha assicurato la copertura degli venti della Finals Six della World League: il match quindi sarà trasmesso da Raisport + al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Sarà quindi confermata anche la diretta streaming video tramite il servizio gratuito Raiplay.it oltre che sul profilo youtube ufficiale della federazione internazionale Fivb. Consigliamo inoltre di consultare il sito ufficiale del torneo all’indirizzo worldleague.2017.fivb.com per rimanere aggiornati sul risultato live e il tabellino del match.

