DIRETTA GIRO ROSA 2017: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO, PERCORSO E VINCITRICE (7^ TAPPA ISERNIA-BARONISSI)- E’ in programma per oggi giovedì 7 luglio 2017 la 7^ tappa del giro Rosa 2017: dopo le emozioni vissute nella frazione di ieri che ha visto il trionfo in volata della finlandese Lotta Lepisto, ci attende oggi un nuovo percorso abbastanza movimentato. Il tracciato della 7^ tappa da Isernia e Baronissi e lungo ben 141,91 km appare infatti molto ondulato con diversi saliscendi anche piuttosto importanti ma un solo Gran Premio della Montagna, anticipato di pochi chilometri dal traguardo volante, posti entrambi nella seconda metà del percorso. Vediamo quindi nel dettaglio le sorprese in programma oggi per il Giro Rosa 2017. La partenza ufficiale della 7^ tappa è prevista per le ore 12.30 da Isernia: da qui su un tracciato valloso le cicliste impegnate in questa frazione attraverseranno il primo punto di rifornimento posto a 85 km dalla partenza di Isernia: qui sarà fondamentale programmare la giusta strategia individuale e di squadra in vista dei prossimi intermedi fondamentali per la classifica generale. Al 98 km è infatti atteso il Gpm della giornata ovvero il Passo Serra a Montemiletto Montefusco di 3^categoria, anticipato a 8 km prima dal traguardo volante posto nel comune di San Giorgio del Sannio.

L’arrivo a Baronissi della vincitrice della 7^ tappa del Giro Rosa 2017 è atteso verso le ore 16.00 ma chiaramente questo dipenderà dal ritmo tenuto in gara dalla concorrenti in strada. Come detto anche la tappa di oggi porterebbe risultare fondamentale per movimentare le cose anche nella classifica generale, dove invece la recente frazione ha lasciato immutato nella top tre: la maglia rosa è infatti ancora sulle spalle della ciclista della Boesl Dolmasn Anna Van der Breggen, seguita a circa un minuto di distacco dall’azzurra Elisa Longo Borghini con Annamieck Van Vleuten al terzo gradino del podio. Per scoprire come andrà questa settima tappa da Isernia a Baronissi del Giro Rosa 2017, non ci sarà una vera e propria diretta tv e quindi nemmeno una diretta streaming video, ma le fasi salienti saranno comunque visibili in televisione grazie a una sintesi di circa 20 minuti su Rai 3 al termine della tappa del Tour de France maschile, di conseguenza anche in streaming sul sito www.raiplay.it.

