DIRETTA HARBOUR SWIMMING CUP MILANO INFO STREAMING VIDEO E TV: ORARIO E PROGRAMMA (NUOTO, OGGI GIOVEDI’ 6 LUGLIO 2017) - Serata di grande nuoto a Milano oggi grazie alla Bpm-Aspria Swimming Cup che si disputa nella piscina dell’Harbour Club del capoluogo lombardo, a poca distanza da San Siro, con inizio fissato alle ore 18.45. Si tratterà dell’undicesima edizione di questa manifestazione fortemente voluta da Luca Sacchi, naturalmente quest’anno banco di prova in vista degli ormai imminenti Mondiali di nuoto che si disputeranno nella seconda metà di questo mese di luglio a Budapest, capitale dell’Ungheria. Il programma sarà tutto incentrato sulle gare più veloci: sotto i riflettori 100 rana maschili, 100 rana femminili, 100 stile libero maschili, 100 farfalla femminili, 200 stile libero maschili, 50 dorso maschili e 200 dorso maschili. Mancherà qualche stella, inevitabilmente Gregorio Paltrinieri che è maestro di altre distanze oppure Federica Pellegrini, la cui assenza ha spinto gli organizzatori a puntare sugli altri stili in campo femminile.

I personaggi principali saranno dunque tre. Nei 100 sl spiccherà il nome di Marco Orsi, favorito di questa gara; nei 200 inevitabilmente i riflettori saranno puntati su Gabriele Detti, anche se il doppio bronzo olimpico a Budapest punterà sulle distanze più lunghe; infine il volto nuovo del nuoto italiano, quel Nicolò Martinenghi che in 59”23 ha fatto registrare il nuovo record italiano assoluto dei 100 rana cancellando Fabio Scozzoli (anch’egli in gara oggi), che è pure il record mondiale juniores e il quinto crono mondiale dell’anno, per cui adesso punta senza mezzi termini almeno ad un posto in finale ai Mondiali. Per tutti gli appassionati di nuoto che non potranno seguire dal vivo questa bella serata a Milano, bisogna segnalare la diretta tv che sarà disponibile su Fox Sports, il canale numero 204 della piattaforma satellitare Sky. Di conseguenza, per tutti gli abbonati Sky sarà anche disponibile la diretta streaming video, che sarà fornita tramite l’applicazione Sky Go. Per chi invece vorrà assistere alle gare dal vivo, ricordiamo che il biglietto costa 20 euro, ridotto 5 euro per esordienti.

