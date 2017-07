Germania-Bulgaria Under 19/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote e risultato live

Diretta Germania-Bulgaria Under 19, Europei 2017 (Foto LaPresse)

DIRETTA GERMANIA-BULGARIA UNDER 19: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (EUROPEI 2017 GIRONE B) - Germania-Bulgaria Under 19, una partita fondamentale per entrambe: sia la Germania che la Bulgaria hanno perso all’esordio, dunque adesso hanno bisogno di una vittoria per rimettersi in corsa e continuare a sperare in una qualificazione alla semifinale. La partita, diretta dall’arbitro russo Sergei Lapochkin, si gioca giovedì 6 luglio alle ore 18 italiane presso il Tengiz Burjanadze Stadioni di Gori; siamo nella seconda giornata del girone B agli Europei 2017.

Se però la Bulgaria era già indicata come la cenerentola di un girone di ferro, con ben poche possibilità di proseguire la sua corsa oltre le tre partite del primo turno, ha fatto grande scalpore la sconfitta della Germania: i ragazzini tedeschi sono letteralmente crollati contro l’Olanda, dopo essere passati in vantaggio nel primo minuto della ripresa (vantaggio meritato, sottolineiamo) hanno subito quattro gol. Adesso per loro si mette male: contro la Bulgaria esiste solo la vittoria, ma potrebbe non bastare perchè nell’ultima giornata ci sarà da sfidare l’Inghilterra nella grande classica del calcio europeo, e il rischio è quello di un’altra eliminazione nel girone.

Capitolo probabili formazioni: Frank Kramer potrebbe modificare qualcosa nella sua Germania, che sarà comunque schierata con il 4-3-3. Davanti a Bansen giocheranno i centrali Chabot e Gul con Busam e Kohlert che agiranno da terzini, dovendo garantire una buona spinta alla loro squadra; Geiger si abbasserà per creare gioco e aiutare i due centrali, e sarà supportato dalle mezzali Friede e Saglam cui il loro Commissario Tecnico chiederà soprattutto inserimenti in zona gol per aumentare il potenziale offensivo della squadra. Davanti giocheranno Hack e Barkok come esterni; al centro dell’attacco ci sarà Amenyido, che non ha fatto malissimo contro l’Olanda ma dovrà essere decisamente più concreto.

Nella Bulgaria invece spazio a Sheytanov in porta, con una linea di difesa a tre comandata da Genchev con Andrea Petko Hristov che saranno ai suoi lati; l’atteggiamento della nazionale di Angel Stoykov dipenderà molto dai due laterali, Tilev e Lyaskov. Naydenov e Dobrev saranno i due centrali di centrocampo, mentre nel tridente offensivo agiranno Yordanov e Kovachev sugli esterni dovendo fornire il supporto alla prima punta Krastev.

Per Germania-Bulgaria Under 19 le quote fornite dalla Snai ci dicono che ovviamente i tedeschi sono largamente favoriti: 1,22 la quota per il segno 1 che identifica la vittoria della Germania, il pareggio (segno X) vale 5,75 mentre il segno 2 per la vittoria della Bulgaria vi permetterà di guadagnare addirittura 9,25 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

La diretta tv di Germania-Bulgaria Under 19 sarà su Eurosport, un canale che è disponibile per tutti gli abbonati al bouquet satellitare di Sky e quello del digitale terrestre; c’è anche la possibilità di assistere alla partita in diretta streaming video, tramite l’applicazione Eurosport Player che però richiede il pagamento di una quota per abbonarsi. Gli abbonati Sky avranno a disposizione anche l’applicazione Sky Go, senza costi aggiuntivi.

