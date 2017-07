Infortunio Mattek-Sands/ Video Wimbledon, l'americana in lacrime esce in barella

Bethanie Mattek-Sands, 32 anni (Foto LaPresse)

BETHANIE MATTEK-SANDS: VIDEO, BRUTTO INFORTUNIO A WIMBLEDON, ESCE IN BARELLA - Brutto episodio a Wimbledon 2017, occorso sul campo numero 17 poco fa: Bethanie Mattek-Sands ha lasciato il torneo in lacrime e in barella dopo un grave infortunio subito nel corso del match contro Sorana Cirstea (secondo turno). Le due giocatrici erano sul risultato di un set pari: la Mattek-Sands aveva vinto il primo ma la rumena si era rifatta sotto con il successo al tie break nel secondo, e si andava così verso un terzo parziale emozionante ed incerto. Sul risultato di 40-15 in favore della Cirstea la Mattek-Sands ha seguito gli istinti da doppista volando a rete, ma mentre si preparava a impattare il colpo di ritorno della Cirstea è crollata a terra in preda al dolore. La gravità della situazione si è capita pochi secondi dopo: con sportività la Cirstea ha scavalcato la rete per sincerarsi delle condizioni dell’avversaria, e la sua espressione di angoscia ha detto tutto. Urlando per il dolore, l’americana è stata soccorsa e portata fuori dal campo in barella, non riuscendo a camminare; nel frattempo sul campo numero 17 è arrivata anche Lucie Safarova, compagna della Mattek-Sands nel doppio (le due erano teste di serie numero 1) apparsa visibilmente scossa per l’accaduto. Da ricordare, riguardo alla partnership con la mancina ceca, che le due nelle ultime due stagioni e mezza hanno vinto cinque Major e a Wimbledon avrebbero cercato di completare il Grande Slam, dopo aver già ottenuto quattro titoli nel primo scorcio di 2017. Per quanto riguarda la Mattek-Sands, nel settembre 2013 aveva già subito la rottura del legamento collaterale mediale del ginocchio destro (in Québec, contro Ajla Tomljanovic).

Bethanie Mattek-Sands è un personaggio eclettico e conosciutissimo nel circuito del tennis Wta. Le sue stravaganze hanno fatto scuola: spesso e volentieri si è presentata ad eventi pubblici con vestiti improbabili (se ne ricorda uno giallo accesso che la rendeva simile a una gigantesca caramella) o con i capelli colorati in maniera bizzarra (blu e verdi per esempio), mentre in campo non ha quasi mai rinunciato alle calze tirate fino al ginocchio. Un tocco di simpatia in un mondo che a volte si prende troppo sul serio; dal punto di vista tecnico, la trentaduenne di Rochester non è mai stata una grande singolarista. Nessun titolo vinto, anche se nel luglio 2011 era riuscita a entrare nella Top 30; come abbiamo detto è il doppio il suo punto di forza. Qui si è presa a inizio anno il numero 1 del ranking specifico, e ha vinto la bellezza di 26 titoli: 12 di questi con Lucie Safarova, con la quale ha formato una coppia capace di imporsi due volte agli Australian Open e una al Roland Garros e agli Us Open, oltre a prendersi il Sunshine Double nel 2016 (la doppietta Indian Wells-Miami). La Mattek-Sands ha anche vinto due Slam nel doppio misto: a Melbourne nel 2012 facendo coppia con Horia Tecau, a Parigi due anni fa giocando con Mike Bryan. Wimbledon rimane per lei una maledizione: se nel singolare aveva raggiunto gli ottavi nel 2008 (eliminata da Serena Williams), nel doppio l’americana non è mai andata oltre la semifinale, centrata nel 2010 quando faceva coppia con Liezel Huber (una delle più forti doppiste dell’epoca recente). Le due avevano perso contro Vania King e Jaroslava Shvedova, poi campionesse.

