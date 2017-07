Inghilterra-Olanda Under 19/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote e risultato live

Diretta Inghilterra-Olanda Under 19, Europei 2017 (Foto LaPresse)

DIRETTA INGHILTERRA-OLANDA UNDER 19: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (EUROPEI 2017 GIRONE B) - Inghilterra-Olanda Under 19 si tratta di una partita che potrebbe già proiettare una delle due squadre in semifinale: infatti, si sfidano le due nazionali che hanno vinto all’esordio e dunque guidano la classifica con 3 punti. La partita sarà diretta dall’arbitro Davide Massa; in programma alle ore 15:30 italiane di giovedì 6 luglio, si gioca presso il Mikheil Meskhi Stadioni di Tbilisi per la seconda giornata del girone B agli Europei 2017.

In caso di vittoria, Inghilterra o Olanda sarebbero di fatto certe di aver guadagnato l’accesso al turno successivo e, in caso di pareggio nella partita delle ore 18, sarebbe addirittura sicuro il primo posto. Le semifinali saranno ovviamente incrociate - la prima di questo girone contro la seconda dell’altro, e viceversa; entrambe comunque non faranno calcoli e proveranno a vincere, perchè potrebbe significare far riposare qualche giocatore nella terza partita del girone.

Entrambe hanno vinto con largo margine nella prima giornata, ma sicuramente l’Inghilterra ha impressionato: dopo un primo tempo sofferto, e dopo essere andata sotto a inizio ripresa, ha segnato quattro gol alla Germania mostrando uno straordinario potenziale offensivo, diventando automaticamente la candidata alla vittoria del titolo.

Reduce dal 2-0 alla Bulgaria, l’Inghilterra di Keith Downing dovrebbe presentarsi in campo con il solito 4-4-1-1: in porta Ramsdale, linea a quattro con Dujon Sterling e Dasilva a presidiare le corsie, in mezzo Suliman e Trevoh Chalobah. A centrocampo Dozzell e Edun saranno schierati come frangiflutti in mezzo, sulle corsie laterali Edwards e quel Ryan Sessegnon che, in gol lunedì, era già uno dei giocatori più attesi in questo Europeo. Mason Mount sarà il giocatore adibito a dare una mano al centrocampo e supportare la prima punta, vale a dire Ben Brereton che gioca nel Nottingham Forest.

L’Olanda di Maarten Stekelenburg sarà invece in campo con il 4-3-3 classico per le nazionali orange: Dekker e Obispo giocheranno a protezione del portiere Bijlow, con Bakboord e Carolina che agiranno sulle corsie in difesa. Centrocampo comandato dal numero 10 Kadioglu, che avrà in De Wit e Koopmeiners gli interni che dovranno badare all’interdizione ma anche lanciarsi negli spazi aperti dai movimenti degli attaccanti. Joel Piroe, autore di una tripletta nella partita contro la Germania, sarà affiancato da Nunnely e Dilrosun; dalla panchina attenzione al “gigante” (193 cm) Jay-Ray Grot, a segno lunedì.

Le quote Snai per la partita di Tbilisi ci dicono di un’Inghilterra ancora favorita, con un 2,40 che accompagna il segno 1 per la sua vittoria. Il segno 2, che dovete giocare per la vittoria dell’Olanda, vale 2,55 mentre è decisamente più alta (3,40) la quota per il pareggio (segno X), tenendo conto del fatto che questo risultato sarebbe decisamente più rischioso per l’Inghilterra, che nell’ultima giornata giocherà contro la Germania e avrà dunque una partita più difficile rispetto a quella dell’Olanda.

La diretta tv di Inghilterra-Olanda Under 19 sarà su Eurosport 2, un canale che è disponibile per tutti gli abbonati al bouquet satellitare di Sky; c’è anche la possibilità di assistere alla partita in diretta streaming video, tramite l’applicazione Eurosport Player che però richiede il pagamento di una quota per abbonarsi.

