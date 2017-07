Gigio Donnarumma, portiere Milan - LaPresse

MATURITA’ DONNARUMMA IL WEB SI SCATENA E IRONIZZA: FORSE LA PROF ERA INTERISTA – Gigio Donnarumma continua ad essere al centro delle cronache sportive di questi giorni. Prima il mancato rinnovo, poi la scelta di tornare sui suoi passi, ed ora la decisione di non sottoporsi agli esami di maturità. Come ormai risaputo, l’estremo difensore del Milan ha preso l’aereo privato del suo procuratore Mino Raiola, ed è volato alle Baleari, precisamente nell'isola di Ibiza, per godersi le vacanze dopo lo stress derivante dai campionati europei di calcio Under-21 e dalle molte pressioni per il rinnovo. Una scelta, quella di Gigio di non sottoporsi agli esami, che ha lasciato basiti moltissimi tifosi sia milanisti quanto non. Sul web è infatti subito scoppiata la polemica e sono molti quelli intervenuti sulla questione, come ad esempio la presidentessa della commissione, che ha parlato di mancanza di rispetto, o il Ministro dell’Istruzione, Valeria Fedeli, che ha invitato appunto il 18enne a presentarsi.

Ci sono poi i vari tweet di gente più o meno sconosciuta. C’è chi sostiene che Gigio “doveva dare l’esame”, chi rimane incredulo di fronte alla notizia (“ma davvero dite?”), e anche chi lo difende “bisognerebbe smetterla di parlare e accanirsi su un ragazzo di soltanto 18 anni”. In realtà di quest’ultima frangia sembrerebbe far parte un numero ristretto di persone, almeno per ora. La maggior parte dei tweet e dei post su Facebook sono invece decisamente ironici, come colui che ha giustificato la scelta di Donnarumma, sottolineando il fatto che la presidentessa della commissione fosse interista, allegando poi una foto di Javier Zanetti (che potete trovare qui in basso). Un’estate caldissima quindi quella che sta vivendo il giovane rossonero, una situazione che probabilmente nessuno avrebbe pronosticato soltanto fino a pochi mesi fa, precisamente da quel famoso bacio di maglia che di fatto ha cambiato per sempre la vita di Gigio…

