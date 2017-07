Mick Schumacher/ Mika Hakkinen consiglia: ha talento, ma non bruci le tappe! (Oggi 6 luglio 2017)

Mick Schumacher (LaPresse)

MICK SCHUMACHER: IL CONSIGLIO DI MIKA HAKKINEN (OGGI 6 LUGLIO 2017) - Mick Schumacher potrà ripercorrere le orme del padre, Michael Schumacher? Sicuramente il ragazzo, il cui presente è in Formula 3, deve fare i conti con un cognome pesante, quello del sette volte campione del mondo di Formula 1, ma da papà Schumi Mick sembra avere ereditato anche un talento innegabile. Il percorso del pilota, che ha appena compiuto 18 anni, è per ora quello classico: prima la Formula 4, poi il passaggio alla categoria superiore con il team Prema. Un campionato di Formula 3 finora con alti e bassi per Mick Schumacher, che occupa attualmente la decima posizione nella classifica generale, ma è terzo in quella riservata ai debuttanti, vero obiettivo stagionale del tedesco. Insomma, Schumi junior è fra i migliori piloti alla loro prima stagione in questa difficile categoria e sta accumulando una preziosa esperienza, quella necessaria per arrivare a gareggiare con i grandi del motorsport. Tantissimi addetti ai lavori ne riconoscono il talento, tra cui anche Mika Hakkinen, il cui giudizio è particolarmente importante dal momento che si tratta del campione del mondo di Formula 1 nel 1998 e nel 1999, anni nei quali duellò proprio con Michael, che poi si prese la rivincita nelle stagioni successive, trionfali per la Ferrari.

Ecco dunque cosa ha affermato Hakkinen ai microfoni di Auto Bild: “A mio modesto avviso non credo sia arrivato per lui il momento di parlare di Formula 1. Mick è ancora piuttosto giovane e deve affrontare diverse prove. Ciò che è importante, però è che dimostra già di possedere una certa determinazione e tanta voglia di arrivare. Finché si resta umili e motivati, se ci si fissa degli obiettivi ambiziosi, allora si può progredire e migliorarsi”. Il parere di Mika Hakkinen è ancora più interessante perché conosce di persona Mick Schumacher: “Quando mi sono confrontato con lui ho potuto constatare che ha una mentalità vincente, tuttavia non è positivo bruciare le tappe. Il rischio è sempre quello di farsi male”. Il talento non manca di certo, ma è anche importante non bruciare le tappe. Saggezza che comunque non sembra mancare al giovane Schumacher, che qualche tempo fa aveva dichiarato di non essere ancora pronto a seguire la strada intrapresa da alcuni suoi illustri colleghi come Max Verstappen o Lance Stroll. Vedremo quali saranno gli sviluppi, per adesso Mick Schumacher pensa a fare bene in Formula 3.

