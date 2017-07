Pronostici Europa League, Friends Arena - LaPresse

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE LE SCOMMESSE SUL RITORNO DEL PRIMO TURNO PRELIMINARE (OGGI, 6 LUGLIO) – Si chiuderà quest’oggi il primo turno preliminare dell’Europa League 2017-2018. Dopo le due partite tenutesi martedì sera, oggi si disputerà un elenco infinito di match, dai cui esiti si andrà a comporre il tabellone per il secondo turno preliminare. Una scrematura che via-via porterà all’elenco finale delle varie squadre che potranno disputare la fase finale della Ccoppa cugina della Champions League. Cerchiamo di soffermarci a grandi linee sulle partite più importanti in programma quest’oggi, e sulle possibili vincitrici. Iniziamo con le sfide dei club più noti, come la trasferta del Lech Poznan, che volerà in Macedonia per sfidare i padroni di casa del Pelister Bitola: il nostro consiglio è ovviamente di puntare sul segno due, con i polacchi ampiamente favoriti dopo il 4 a 0 interno dell’andata.

Senza dubbio meritevole anche la sfida del Maccabi di Tel Aviv, altra squadra quest’ultima con un certo appeal internazionale, che volerà in Albania, per sfidare i padroni di casa del Tirana: anche in questo caso il nostro consiglio è di puntare sulla compagine israeliana, vincente all’andata fra le mura domestiche per 2 a 0. Alle 20:30 di questa sera in campo anche il Levski Sofia, squadra bulgara dell’omonima città, che sfiderà lontano dalle mura domestiche il Sutjeska Niksic: il segno più interessante continua ad essere il due (scusate la monotonia), anche se il successo in trasferta dei bulgari non è proprio così scontato. Alle 21:00 in campo anche gli irlandesi dello Shamrock Rovers, che ospiteranno a Dublino lo Stjarnan, con padroni di casa ovviamente favoriti.

Fra le sfide più scontate segnaliamo invece quella fra Coleraine e Haugesund, con questi ultimi che hanno vinto all’andata per ben 7 reti a zero, risultato tennistico. Lincoln Red Imps-Aek Larnaca, è un’altra gara che sembrerebbe a senso unico (puntate sul due tutta la vita), così come la partita Ue Sant Julia-Skenderbeu, dove anche in questo caso il successo degli ospiti appare davvero scontato. Fra i match più incerti, invece, segnaliamo Zeta Golubovci-Zeljeznicar, con vittoria degli ospiti per uno a zero all’andata, e di conseguenza gara ancora apertissima. Situazione molto simile per la gara Dacia Chisinau-Shkendija 79, nonché per Gandzasar-Mladost Podg, altra partita il cui risultato non è affatto scontato.

