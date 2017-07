Petra Kvitova/ La vita dopo l'aggressione: fortunata ad essere ancora qui

Petra Kvitova, 27 anni (Foto LaPresse)

PETRA KVITOVA: LA SECONDA VITA DOPO L’AGGRESSIONE - “Sono fortunata ad essere ancora viva”. Parole di Petra Kvitova, che ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair raccontando per la prima volta il grande spavento dello scorso Natale. Era il 21 dicembre: un uomo, spacciandosi per tecnico del gas, aveva citofonato presso la sua casa di Prostejov (in Repubblica Ceca). Ingenuamente Petra aveva aperto: era finita con un coltello puntato alla gola, il ladro in fuga con meno di 200 euro in tasca e la tennista ferita a una mano. Prontamente soccorsa, ha però riportato danni ai tendini e ai legamenti della mano sinistra, quella che usa per giocare: finita sotto i ferri, ha impiegato poco meno di sei mesi per tornare a giocare. “Essere qui a raccontare quello che è successo è la vittoria più importante”. Dice così oggi, e con buona ragione; gli addetti ai lavori sono rimasti stupiti quando l’hanno vista palleggiare al Roland Garros e addirittura decidere di prendere parte al torneo (ha perso al secondo turno contro Bethanie Mattek-Sands, 6-7 6-7). Quando è arrivata a Wimbledon, in molti la davano tra le favorite: dopo tutto la Kvitova ha vinto due volte i Championships, l’erba è la superficie sulla quale si esprime meglio e pochi giorni prima si era presa inaspettatamente il titolo a Birmingham (il ventesimo della carriera) superando Ashleigh Barty in finale. A Wimbledon però le cose non sono andate bene: dopo aver superato il primo turno contro Johanna Larsson, la ceca ha perso in tre set contro Madison Brengle (3-6 6-1 2-6) in quello che è il peggior risultato a Londra dal 2009 (a parte due anni fa era sempre arrivata almeno ai quarti da allora). “Non ho ancora la sensibilità al pollice e all’indice” ha rivelato; ma effettivamente conta davvero poco.

La storia di Petra Kvitova è molto simile a quella di Anna Chakvetadze: nata da padre georgiano e madre russa, ha scelto questa seconda nazionalità; a 20 anni era arrivata al numero 5 del ranking Wta dopo aver raggiunto la semifinale degli Us Open (battuta dalla connazionale Svetlana Kuznetsova) e aveva vinto 8 titoli Wta. Nel 2013 aveva annunciato il ritiro ufficiale, dopo una serie di infortuni e un’ernia cervicale che l’aveva costretta a rimanere fuori per un anno intero; qualche tempo dopo però aveva rivelato la causa principale dell’addio, ovvero il fatto di non aver mai superato la grande paura per una rapina subita in casa - erano presenti anche i genitori - da cinque uomini armati che avevano rubato circa 200 mila dollari. Era il 2007 e, appunto, la Chakvetadze aveva 20 anni; a differenza della Kvitova non aveva subito danni fisici ma da quel momento la sua carriera aveva subito una parabola discendente. Ovviamente poi non si può non ricordare l’accoltellamento subito da Monica Seles, nel corso di un match ad Amburgo, ad opera dello squilibrato Gunther Parche, ossessionato da Steffi Graf (anche se in un primo momento aveva addotto a motivazione il suo odio per i serbi) che peraltro non aveva subito condanne esemplari; la Seles, dominatrice del circuito femminile all’epoca dei fatti, aveva impiegato due anni e mezzo per tornare a giocare (vincendo subito). La Kvitova dice bene: è fortunata ad essere viva, e la sua migliore risposta non poteva che essere quella di tornare a fare quello che ama e che le riesce meglio: giocare a tennis. Per le vittorie e i titoli pesanti c’è ancora tempo, e del resto - come ha riassunto lei - non è certo questo che in questo momento deve importare.

