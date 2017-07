Risultati Europa League, Stadio di Cracovia - LaPresse

RISULTATI EUROPA LEAGUE: DIRETTA GOL LIVE SCORE, 1^ TURNO PRELIMINARE (RITORNO, 6 LUGLIO 2017) – Si completerà quest’oggi il primo turno preliminare dell’Europa League. La stagione 2017-2018 è infatti già iniziata da giorni, e nelle prossime ore scopriremo quali saranno le squadre che approderanno alla seconda fase dell’ex Coppa Uefa. Dopo le due gare giocatesi nella giornata di martedì, oggi si completerà il gruppone. In totale si svolgeranno ben 48 partite, distribuite in moltissime zone del Vecchio Continente.

Ma andiamo a vedere insieme alcune delle sfide più interessanti che si giocheranno a cominciare dalle 16:00 di oggi pomeriggio. Si inizia proprio con le due gare delle 4:00 pm, leggasi AEL-St Joseph’s e Dacia-Shkendija. Cinque invece le partite in programma durante le ore 17:00, e fra le gare più interessanti segnaliamo Pelister-Lech Poznan e Tirana-Maccabi di Tel Aviv. Si continua quindi alle 17:30, dove saranno due i match che si disputeranno, leggasi Rabotnicki-Tre Penne e Jelgava-Ferencvaros.

Saranno invece ben 6 le partite valevoli per il ritorno del primo turno preliminare di Europa League, in programma alle ore 18:00, a inizio serata. Si segnala Flora-Domzale, Trakai-St Johnstone, nonché la sfida fra SJK e KR. Proseguiamo quindi spostandoci alle 18:45 quando in Lettonia, in quel di Liepaja, gli omonimi padroni di casa ospiteranno il Crusaders, squadra di calcio nordirlandese. Ben nove invece le gare che si terranno un quarto d’ora dopo, ovvero, alle ore 19:00. Ružomberok-Vojvodina, ma anche Vaduz-Bala Town FC e Slovan Bratislava-Pyunik, saranno senza dubbio alcune delle partite più interessanti che si disputeranno in questa fascia oraria, dove il livello qualitativo sarà più elevato rispetto alle altre sfide. Alle 19:30, invece, scenderà in campo la Dinamo di Minsk, che giocherà in trasferta, contro la squadra faroese dell’NSI. Sempre alla stessa ora, spazio a Bangor-Lyngby.

Proseguiamo quindi con gli incontri delle ore 20:00, dove troveremo impegnate, fra le altre, l’FK di Sarajevo, in casa contro lo Zaria. Alle 20:15 spazio a Olimpija Ljubljana-VPS, mentre quindici minuti dopo, precisamente alle ore 20:30, si giocheranno ben 9 gare. La nostra redazione vi consiglia di seguire in particolare la partita della Stella Rossa, nobile decaduta impegnata sul campo del Floriana. Il Levski giocherà invece in casa del Sutjeska Nikšic, mentre la Folgore, società calcistica di San Marino, ospiterà il Valletta. Cinque le partite delle 20:45, dove troveremo fra gli altri i danesi del Midtjylland, squadra che qualche stagione fa si qualificò addirittura alla fase finale della Champions League, che sfiderà in trasferta il Derry. Alle 21:00 in campo gli irlandesi dello Shamrock Rovers contro lo Stjarnan, mentre lo spettacolo si chiuderà alle ore 22 con Lincoln-AEK Larnaca e Valur-Ventspils.

Il programma delle partite del primo turno preliminare di Europa League

Ore 16:00 AEL-St Joseph's

Ore 16:00 Dacia-Shkëndija

Ore 17:00 Ordabasy-Široki Brijeg

Ore 17:00 Tirana-M. Tel-Aviv

Ore 17:00 Suduva-Shakhtyor

Ore 17:00 Pelister-Lech Poznan

Ore 17:00 Milsami-CS Fola Esch

Ore 17:30 Rabotnicki-Tre Penne

Ore 17:30 Jelgava-Ferencváros

Ore 18:00 Flora-Domžale

Ore 18:00 Atlantas-Kairat

Ore 18:00 Gandzasar-Mladost Podgorica

Ore 18:00 HJK-Connah's Quay

Ore 18:00 Trakai-St Johnstone

Ore 18:00 SJK-KR

Ore 18:45 Liepaja-Crusaders

Ore 19:00 Ružomberok-Vojvodina

Ore 19:00 Vaduz-Bala Town FC

Ore 19:00 AIK-KÍ

Ore 19:00 Slovan Bratislava-Pyunik

Ore 19:00 Inter Baku-Mladost Lucani

Ore 19:00 Kutaisi-Trencín

Ore 19:00 Botev Plovdiv-Partizani

Ore 19:00 Dunav Ruse-Irtysh

Ore 19:00 Differdange-Zira

Ore 19:30 NSÍ-Dinamo Minsk

Ore 19:30 Bangor-Lyngby

Ore 20:00 B36-JK Nõmme Kalju

Ore 20:00 FK Sarajevo-Zaria

Ore 20:00 Prishtina-Norrköping

Ore 20:15 Olimpija Ljubljana-VPS

Ore 20:30 Floriana-Stella Rossa

Ore 20:30 Folgore-Valletta

Ore 20:30 Vasas-Beitar Gerusalemme

Ore 20:30 Sant Julià-KS Skënderbeu

Ore 20:30 Gorica-Shirak

Ore 20:30 Sutjeska Nikšic-Levski

Ore 20:30 Jagiellonia-Dinamo Batumi

Ore 20:30 Altach-Chikhura Sachkhere

Ore 20:30 Zeta-Željeznicar

Ore 20:45 Osijek-UE Santa Coloma

Ore 20:45 Ballymena-Odd

Ore 20:45 Derry-Midtjylland

Ore 20:45 Coleraine-Haugesund

Ore 20:45 Cork-Levadia

Ore 21:00 Shamrock Rovers-Stjarnan

Ore 22:00 Lincoln-AEK Larnaca

Ore 22:00 Valur-Ventspils

© Riproduzione Riservata.