SEBASTIAN GIOVINCO VIDEO, SHOW DELLA FORMICA ATOMICA: DOPPIETTA E ASSIST CONTRO ORLANDO - Sebastian Giovinco è stato l’assoluto protagonista nella bella vittoria dei suoi Toronto contro la compagine della Florida, gli Orlando. La gara, terminata con il risultato di tre a uno in favore dei canadesi, ha visto l’ex Juventus partecipare attivamente a tutte e tre le marcature dei suoi. Prima di tutto, al diciottesimo di gioco, ha regalato l’assist al compagno di squadra Jozy Altidore per il vantaggio dei suoi. Nel secondo tempo, poi, dominio della Formica Atomica all’Orlando City Stadium, che segna la rete del momentaneo due a zero al 46esimo, primo minuto di gioco della seconda frazione, e poi chiude il match al 65esimo. Di mezzo, grande prestazione di un altro grande ex calciatore della Serie A, leggasi l’ex Milan, Real Madrid e San Paolo, Ricardo Kakà, che ha regalato l’assist a Rivas al 63esimo minuto per il momentaneo due a uno.

Grazie alla vittoria dei Toronto sugli Orlando, la compagine canadese si è portata in vetta alla classifica della Major League Soccer, il campionato di calcio a stelle e strisce, a quota 38 punti, al pari con i Chicago Fire, squadra quest’ultima dove milita l’ex Manchester United e Bayern di Monaco, Bastian Schweinsteger. La compagine dell’Illinois è stata fermata dai Portland Timbers che hanno terminato la sfida con il risultato di due reti a due, perfetta parità. Giovinco si trova nell’America del nord dal 2015, quando ha lasciato la Juventus appunto per iniziare questa sua nuova avventura. Fino ad oggi ha disputato 73 match con la casacca dei canadesi, con all’attivo ben 46 marcature. Nella sua prima stagione ha fatto incetta di premi fra Miglior giocatore, capocannoniere, assistman, debuttante e golden boot. All’attivo, in America, due coppe nazionali del canada.

Di seguito il video della stupenda prestazione di Giovinco.

