Wimbledon 2017/ Diretta Lorenzi Donaldson: info streaming video e tv, orario delle partite (6 luglio)

DIRETTA WIMBLEDON 2017: LORENZI DONALDSON INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO DELLE PARTITE (OGGI 4 LUGLIO) - A Wimbledon 2017, giovedì 6 luglio (inizio dei match alle ore 12:30 italiane) torna in campo Paolo Lorenzi: secondo turno per il romano che trova sulla sua strada Jared Donaldson. Lorenzi, come abbiamo già detto nei giorni scorsi, per la prima volta ha la grande possibilità di giocare uno Slam con una testa di serie; il suo Wimbledon 2017 è iniziato alla grande con la vittoria in quattro set sul combattente argentino Horacio Zeballos, un match che si è disputato sulla distanza di due giorni vista l’interruzione per oscurità di martedì sera.

Superato l’ostacolo (non troppo abbordabile), adesso Paolo va a caccia del terzo turno: il suo avversario è uno dei giovani emergenti sul circuito Atp, un classe ’96 che sta facendo passi enormi. Ancora nessun titolo per lui, ma intanto Donaldson è stato capace di eliminare il veterano Janko Tipsarevic lunedì; lo scorso settembre invece il nativo di Glocester (Rhode Island) aveva superato tre turni, destando grande clamore con la vittoria su David Goffin (6-0 al quarto set) e il trionfo in tre set su Viktor Troicki, per poi essere eliminato da Ivo Karlovic. Difficile stabilire chi sia il vero favorito: forse sull’erba Lorenzi ha qualcosa in più, dunque ci sono speranze di vederlo al terzo turno dove eventualmente sfiderebbe uno tra Dominic Thiem (e non avrebbe troppe possibilità) e Gilles Simon, altro giocatore che gli darebbe molto fastidio.

Oggi è la giornata del secondo turno per Roger Federer e Novak Djokovic: entrambi sono stati in campo pochissimo per il ritiro dei loro avversari, adesso hanno match da non sottovalutare ma comunque abbordabili. Federer se la vede con Dusan Lajovic, che in qualche modo potrebbe metterlo in difficoltà; Djokovic invece sfiderà la sorpresa Adam Pavlasek, giocatore della Repubblica Ceca. Per lo svizzero il terzo turno potrebbe essere contro Mischa Zverev, ennesima sfida contro il tedesco battuto anche sulla strada verso il titolo dell’ultimo Australian Open; Djokovic invece troverebbe di fronte, ancora una volta, Juan Martin Del Potro contro cui non ha una tradizione propriamente favorevole.

L’argentino però dovrà prima far fuori Ernests Gulbis in un match tra pesi massimi del circuito Atp; in campo anche Alexander Zverev, che dopo l’agevole vittoria al primo turno sfida il giovane americano Francis Tiafoe in una partita che potremmo rivedere anche al prossimo Master Under 21 di Milano. Nel tabellone femminile Angelique Kerber, dopo aver battuto Irina Falconi, sfida la belga Kirsten Flipkens e, per come sta giocando, non ci stupiremmo di vederla già eliminata; fosse così, la tedesca perderebbe la vetta del ranking Wta e la corsa al numero 1 riguarderebbe allora Karolina Pliskova, che gioca contro la rediviva Magdalena Rybarikova in un derby tra una ceca e una slovacca. In campo anche Caroline Wozniacki, in quello che potrebbe essere un match spettacolare: la danese incrocia la racchetta con Tsvetana Pironkova, una delle ultime grandi specialiste dell’erba come purtroppo la nostra Sara Errani ha constatato al primo turno.

Wimbledon 2017 è trasmesso in diretta tv su Sky Sport 1 e Sky Sport 2: sul primo dei due canali verranno anche garantiti approfondimenti da studio, con particolare risalto ai match degli italiani, ma va anche ricordata l’interattività sui canali che solitamente sono riservati agli abbonati al pacchetto Calcio. Tutti gli abbonati alla pay tv del satellite potranno avvalersi, in assenza di un televisore, del servizio di diretta streaming video garantito dall’applicazione Sky Go, attivabile senza costi aggiuntivi su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

