Classifica Tour de France 2017/ La maglia gialla sulle spalle di Chris Froome, Aru ancora a pois (7^ tappa)

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2017, LA MAGLIA GIALLA E LE ALTRE GRADUATORIE (7^ TAPPA, OGGI) - La classifica generale del Tour de France 2017 vede alla vigilia dell’7^ tappa prevista per oggi da Troyes a Nuits Saint Georges la maglia gialla ancora sulle spalle del ciclista del Team Sky Chris Froome: dopo la quinta frazione infatti che ha visto il successo pronosticato di Marcel Vittel la graduatoria generale non ha subito particolare modiche nei piani superiori. In testa infatti vediamo ancora l’alfiere britannico del Team Sky, seguito come ieri dal compagno di squadra Geraint Thomas a 12 secondi di distacco e dal nostro Fabio Aru che registra un gap di 16 secondi. Dietro a questo terzetto resiste alla quarta piazza l’irlandese della Quick Step Daniel Martin a 25 secondi dal leader della classifica, mentre nella top five rimane anche il nome di Richie Porte, uomo di punta della Bmc a 39 secondi dalla maglia gialla Chris Froome. Come alla vigilia della sesta frazione, anche questa mattina la tappa del Tour de France 2017 inizierà con la via di Troyes il campione di Francia Arnuad Demare leader della classifica a punti: il ciclista della Fdj che ieri ha sfiorato il successo di tappa indosserà la maglia verde con 170 punti a bilancio e seguito da Kittel (143 punti) e da Michael Matthews della Sunweb che è a 96 punti.

Dopo l’arrivo di ieri di Troyers, anche la settima tappa del Tour de France 2017 prevista oggi non presenta particolari emozioni per gli scalatori. Per questo non si aspettano grandi movimenti nella classifica associata e quindi presumibilmente sarà il nostro Fabio Aru a vestire l’iconica maglia a pois anche dopo il traguardo di Nuits Saint Georges. L’azzurro ora ha a bilancio 10 punti seguito a quota 8 da Martin Daniel e a 6 punti dalla maglia gialla Chris Froome, al terzo gradino del podio di questa particolare graduatoria della Montagna. Ricordiamo infine che nella classifica riservata a tutti i corridori impegnati in questa edizione del Tour de France 2017 Under 25, il legare rimane anche per oggi l‘alfiere della Orica Scott Simon Yates. Il ciclista britannico è infatti ancora primo e si presenterà alla partenza di Troyes oggi con indosso l’iconica casacca bianca. Nella top tre di questa graduatoria ricordiamo che al secondo gradino vi è il francese della Ag 2 R La Mondiale Pierre Roger Latour a 24 seconda di distacco mentre alla terza piazza vi è ancora il sudafricano della Uae Team Emirates Louis Meintjes a 41 secondi di ritardo.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2017

1. Chris Froome (Gbr, Sky)

2. Geraint Thomas (Gbr, Sky) a 12"

3. Fabio Aru (Ita, Astana) a 14"

4. Daniel Martin (Irl, Quick-Step Floors) a 25"

5. Richie Porte (Aus, Bmc) a 39"

6. Simon Yates (Gbr, Orica-Scott) a 43"

7. Romain Bardet (Fra, Ag2R-La Mondiale) a 47"

8. Alberto Contador (Spa, Trek-Segafredo) a 52"

9. Nairo Quintana (Col, Movistar) a 54"

10. Rafal Majka (Pol, Bora-Hansgrohe) a 1'01"

