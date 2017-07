Diretta Brasile Stati Uniti (LaPresse)

DIRETTA BRASILE STATI UNITI:INFO STREAMING VIDEO E RAI.TV RISULTATO LIVE (WORLD LEAGUE FINAL SIX)- Brasile-Stati Uniti è la partita di volley maschile in programma oggi venerdi 7 luglio alle ore 20.05 ora italiana (ore 15.05 locali) a Curitiba in Brasile, e valida come prima semifinale della Final Six della World League 2017. Siamo giunti finalmente al momento clou di questo torneo mondiale targato Fivb: questa era infatti si conosceranno i nomi delle due nazionali finaliste che si giocheranno nella notte italiana tra domenica e lunedì le medaglie più preziose. Di fronte oggi si troveranno due delle nazionali più forti al momento degli ultimi decenni, ovvero il campione olimpico in carica e gli statunitensi premiati sempre a Rio de Janeiro 2016 con la medaglia di bronzo (Italia, argento, l’unica assenza di peso in questa fase finale ella World League 2017). CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI BRASIE-STATI UNITI, WORLD LEAGUE 2017 (da raiplay.it)

La compagine verdeoro favoritissima per la medaglia più preziosa accede al tabellone della cosiddetta final four avendo chiuso la preliminare fase a gironi a 6 squadre della World League da prima del proprio gruppo: 5 punti in graduatoria ottenuti avendo vinto entrambe le sfide contro Canada e Russia, concedendo al massimo alle avversarie un totale di 3 set. Dall’altra parte vi saranno invece gli Stati Uniti che han chiuso il secondo gruppo alla seconda pizza dietro alla grande favorita Francia. La compagine Usa ha infatti totalizzato 4 punti, gli stessi dei galletti, ma totalizzando 1 sola vittoria sui due match disputati (contro le 2 dei transalpini). Nella fase a gruppi della Final Six infatti la nazionale a stelle e strisce è riuscita a battere per 3-1 solo la Serbia, venendo invece sconfitta dai campioni europei in carica. Stando quindi ai risultati finora ottenuti pare che la palma di favorito vada ai verdeoro se non altro per il grande peso che ha sempre avuto e che avrà anche oggi della torcida: i fan dei brasiliani infatti hanno fatto sempre sentire il vivo calore del proprio tifo, elemento di grande forza della squadra di Renan Dal Zotto.

Ricordiamo infine che la partita tra Brasile e Stati Uniti in programma oggi alle ore 20.05 sarà visibile in diretta tv dalla Rai che ha assicurato la copertura degli venti della Finals Six della world League: il match quindi sarà trasmesso da Raisport + al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Sarà quindi confermata anche la diretta streaming video tramite il servizio gratuito Raiplay.it oltre che sul profilo youtube ufficiale della federazione internazionale Fivb. Consigliamo inoltre di consultare il sito ufficiale del torneo all’indirizzo worldleague.2017.fivb.com per rimanere aggiornati sul risultato live e il tabellino del match.

