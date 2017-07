Fabio Fognini sfida Andy Murray a Wimbledon 2017 (Foto LaPresse)

DIRETTA FOGNINI-MURRAY: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (WIMBLEDON 2017, 3^ TURNO) - Fabo Fognini e Andy Murray tornano a sfidarsi direttamente su un campo di tennis: questa volta il match vale per il terzo turno di Wimbledon 2017, e mette di fronte la testa di serie numero 1, che è anche il primo giocatore al mondo e il campione in carica del torneo, e il numero 28 del seeding. Due giocatori che si conoscono molto bene: sono coetanei, entrambi del maggio ’87, e dunque giocano uno contro l’altro da quando erano dei ragazzini.

Sono anche piuttosto simili nel carattere: entrambi focosi in campo e “espliciti” nelle reazioni al singolo punto, Fognini nel corso della carriera non è mai riuscito a limare del tutto qualche atteggiamento sopra le righe e spesso ha pagato con sconfitte pesanti e inattese questo suo atteggiamento. Adesso però il Fabio che si presenta a questo match è diverso: sposato con Flavia Pennetta e neo papà, sembra aver trovato una concentrazione tutta nuova che gli ha permesso ad esempio di sbarazzarsi senza tremare dei suoi avversari incrociati a Wimbledon (Tursunov e Vesely), certo un tabellone non troppo impegnativo ma vittorie comunque importanti e poco sofferte.

Lo stesso è successo a Murray, che ha battuto in successione Bublik e Dustin Brown; lo scozzese affronta questa edizione dello Slam di casa senza la pressione che aveva fino al 2013, quando il pubblico contava gli anni di distanza dall’ultima volta in cui un britannico aveva vinto Wimbledon. Siccome era Fred Perry ed erano gli anni Trenta, quando Murray finalmente si è preso il titolo (battendo in finale Novak Djokovic) si è tolto una pesantissima scimmia dalla spalla; nel frattempo aveva già trionfato agli Us Open, con il bis ai Championships dello scorso luglio ha portato a tre il numero di Major in bacheca e ha contornato il tutto con l’oro olimpico, le Atp Finals e la vetta del ranking maschile.

Da allora però Murray è calato nel rendimento: il suo 2017 non è iniziato nel migliore dei modi e lo scozzese ha steccato i grandi appuntamenti. Anche per questo motivo Fognini ha speranze di batterlo: il sanremese si è presentato a Wimbledon in buona forma e si trascina dietro come un mantra il ricordo della netta affermazione nel secondo turno degli Internazionali d’Italia, quando davanti a un pubblico in visibilio aveva annientato il numero 1 Atp con una prestazione fantastica, tanto che il giorno seguente era crollato davanti al giovane tedesco Alex Zverev (poi campione).

Il problema per Fabio è che qui non siamo in Italia e si gioca sull’erba: tradotto, il pubblico sarà in larga parte (se non totalmente) dalla parte del suo avversario è Murray è un giocatore sicuramente più pronto su questa superficie, andando quasi a ribaltare il pronostico rispetto a una partita sul rosso. Insomma: Murray parte favorito, senza troppi giri di parole. Tuttavia, se c’è un momento in cui Fognini può fare il grande colpo potrebbe essere proprio questo; a quel punto il tabellone sarebbe spalancato o quasi, e ci sarebbe anche la grande possibilità di arrivare fino in semifinale.

Fognini-Murray sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky Sport, più precisamente su Sky Sport 1: appuntamento quindi per tutti gli abbonati alla pay tv del satellite, e in assenza di un televisore ci sarà la possibilità di seguire la sfida di Wimbledon 2017 anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

