Diretta Francia Canada (LaPresse)

DIRETTA FRANCIA CANADA: INFO STREAMING VIDEO E RAI.TV, RISULTATO LIVE (WORLD LEAGUE FINAL SIX)- Francia-Canada è la partita di volley maschile in programma oggi venerdì 7 luglio alle ore 22.40 per il fuso orario italiano (le ore 19.40 locali) a Curitiba in Brasile, quale seconda semifinale della Final Six della World League 2017. Stasera si completerà finalmente il tabellone finale della competizione mondiale targata Fivb: dopo il match tra Brasile e Stati Uniti, questa sera saranno Francia e Canada a contendersi l’ultimo posto per la sfida che vale la medaglia d’oro e il titolo 2017. Ma vediamo ora come i due paesi francofoni hanno avuto accesso a questa seconda semifinale della Final Six. CLICCA QUI PER LA DIRETTA VIDEO STREAMING DI FRANCIA CANADA WORLD LEAGUE (da raiplay.it)

Dopo aver chiuso entro nelle prime 6 posizioni la fase a gruppi della World League 2017 (i galletti da primi e i canadesi da quinti), la Francia ha poi passato il proprio gruppetto a 3 con la prima piazza a 4 punti, avendo vinti entrambi i match disputati conto Stati Uniti e Serbia; la compagine della foglia d’acero ha invece avuto accesso a questa fase del torno in virtù della seconda piazza ottenuto nel suo girone, dopo aver recuperato un successo contro la Russia e una sconfitta con il Brasile e 3 punti in totale. La partita di questa sera si annuncia senza dubbio davvero emozionate dato il grande valore tecnico che stanno dimostrando le due rose e poi anche per il bilancio più che positivo nei risultati ottenuti negli ultimi anni da queste due nazionali. La Francia ora guidata da Tillie Laurent, infatti è approdata alla Final Six della World League da campione continentale in carica e dopo aver ottenuto un oro e un bronzo nelle ultime due edizioni di questo torneo della Fivb. Più discreto ma senza dubbio importante invece lo sviluppo della compagine canadese che, benchè sia ancora priva di medaglie nella competizione, è arrivata in Brasile con il 1^posto nel torneo continentale e avendo centrato per la prima volta l’accesso al tabellone finale.

Ricordiamo infine che la partita tra Francia e Canada in programma oggi alle ore 22.40 sarà visibile in diretta tv dalla Rai che ha assicurato la copertura degli venti della Final Six della World League: il match quindi sarà trasmesso da Raisport + al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Sarà quindi confermata anche la diretta streaming video tramite il servizio gratuito Raiplay.it oltre che sul profilo youtube ufficiale della federazione internazionale Fivb. Consigliamo inoltre di consultare il sito ufficiale del torneo all’indirizzo worldleague.2017.fivb.com per rimanere aggiornati sul risultato live e il tabellino del match.

