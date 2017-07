Camila Giorgi sfida Jelena Ostapenko a Wimbledon 2017 (Foto LaPresse)

DIRETTA GIORGI-OSTAPENKO: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (WIMBLEDON 2017, 3^ TURNO) - Camila Giorgi-Jelena Ostapenko è il match che si gioca venerdì 7 luglio a Wimbledon 2017: siamo nel terzo turno del tabellone del singolare femminile e l’incrocio con questa sfida sarà quella che oppone Elina Svitolina a Carina Witthoeft. Camila Giorgi va a caccia del secondo viaggio agli ottavi di Wimbledon: li aveva raggiunti nel 2012, quando aveva 20 anni ed era sostanzialmente una sconosciuta.

All’epoca aveva fatto fuori Nadia Petrova, ancora una Top 20, con una grande rimonta anche grazie agli assurdi challenge chiamati dalla russa (che poi, quando li aveva bisogno davvero, non ne aveva più); oggi si presenta al terzo turno dei Championships dopo aver ripreso una partita quasi persa contro Alizé Cornet e aver mantenuto il sangue freddo contro Madison Keys, nonostante un secondo set perso dopo tre match point non sfruttati. Una nuova Giorgi? Chissà: la sfida di oggi è impegnativa ma potrebbe essere più abbordabile del previsto.

Jelena Ostapenko è la testa di serie numero 13 del tabellone, soprattutto è la campionessa dell’ultimo Roland Garros; prima di allora però la lettone era sostanzialmente un oggetto misterioso, non del tutto sconosciuta perchè aveva già centrato due finali Wta (perse entrambe) e aveva vinto Wimbledon juniores. Una giocatrice esplosa improvvisamente sulla scena; non una predestinata, casomai un’ottima giovane che ha lavorato duramente e ha trovato le due settimane perfette. Per sapere se saranno quelle della vita dovremo aspettare; intanto la Ostapenko è andata a centimetri dall’eliminazione al secondo turno contro Françoise Abanda, coetanea canadese dalla quale ci si aspettava decisamente poco.

Questo serve a introdurci ancor più nel quadro della situazione: che la ventenne lettone sia favorita possiamo darlo per assodato e ci sta, che il match sia a pronostico chiuso per la Giorgi non corrisponderebbe al vero. Vincere uno Slam può capitare, per quanto difficile sia; ripetersi è la vera sfida, lo sanno fin troppo bene tante nuove leve che anche in epoca recente (da Belinda Bencic a Eugenie Bouchard) hanno raggiunto grandi traguardi per poi crollare subito dopo. Inoltre siamo sull’erba; dove la Ostapenko gioca molto bene, ma dove la Giorgi riesce sempre a dare il meglio di sè.

Non a caso l’italo-argentina ha colto su questa superficie il suo unico titolo Wta (a ’s-Hertogenbosch, in Olanda); dunque non ci stupiremmo di trovare Camila agli ottavi di Wimbledon 2017, anche se gioca contro una campionessa Slam e anche se la Ostapenko è una giocatrice del seeding in questo torneo. L’importante è che la Giorgi presenti la sua migliore versione: dal punto di vista della tattica sappiamo bene come l’azzurra ami tirare a tutto braccio senza pensarci troppo, dunque bisogna scommettere sulla precisione dei colpi e, soprattutto, su una concentrazione dall’inizio alla fine, perchè spesso e volentieri Camila esce improvvisamente dai match (e la tendenza è che le capiti quando le cose appaiono semplici, mentre si esprime molto bene quando è sotto pressione).

Giorgi-Ostapenko, terzo turno di Wimbledon 2017, sarà trasmessa in diretta tv sul satellite: tenete d’occhio i canali Sky Sport 1 e Sky Sport 2, la programmazione dipenderà dal momento e dai match in corso ma certamente l’appuntamento sarà riservato agli abbonati alla pay tv, che potranno seguire questo match anche su dispositivi mobili come tablet e smartphone grazie alla diretta streaming video con l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

