Diretta Giro Rosa 2017, 8^ tappa (LaPresse)

DIRETTA GIRO ROSA 2017: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO, PERCORSO E VINCITRICE (8^ TAPPA BARONISSI-CENTOLA)- Si svolgerà oggi 7 luglio l’8^ tappa del Giro Rosa 2017: il tour dello stivale tutto al femminile infatti percorrerà oggi tutti i 141.8 km previsti dalla partenza di Baronissi fino al traguardo finale di Centola (località Palinuro) nella terzultima prova di questa edizione. Il gran finale nella 10^ tappa di Torre del Greco si avvicina e per le big della classifica generale i prossimi appuntamenti si annunciano decisivi. La classifica generale infatti al termine della precedente frazione vede ancora in testa Anna Var de Breggen seguita a distanza ravvicinata dalla nostra Elisa Longo Borghini, tra le protagoniste più attese in questa 8^ tappa del Giro Rosa 2017: riuscirà l’azzurra a strappare alle spalle della ciclista olandese la tanto ambita maglia rosa?

Vediamo ora nel dettaglio il percorso della 8^ tappa del Giro Rosa 2017: saranno come detto ben 141.8 i chilometri previsti oggi: il via della frazione è atteso da Baronissi alle ore 12.20 in punto. La corsa affronterà un primo tratto abbastanza pianeggiante fino almeno al primo punto di rifornimento fisso posto al 87 km a Omignano: da qui però poi il tracciato sarà tutt’altro che semplice. Posto al 86 km vi sarà il traguardo volante di Castelnuovo Cilento.

Da qui si comincerà a salire verso il Gran Premio di 2^ categoria di Cuccaro Vetere posto al centro del Parco nazionale del Cilento: da qui non si tornerà più in piano ma il traguardo di Centola sarà posto appena dopo una piccola ascesa che comunque non impegnerà eccessivamente e lascerà spazio per una lotta all’ultimo metro fino alla linea finale.

Ricordiamo che per scoprire come andrà questa ottava tappa del Giro Rosa 2017 da Baronissi a Centola, non ci sarà una vera e propria diretta tv e quindi nemmeno una diretta streaming video, ma le fasi salienti saranno comunque visibili in televisione grazie a una sintesi di circa 20 minuti su Rai 3 al termine della tappa del Tour de France maschile, di conseguenza anche in streaming sul sito www.raiplay.it.

© Riproduzione Riservata.