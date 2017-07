Diretta Italia Cina (LaPresse)

DIRETTA ITALIA CINA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (WORLD GRAND PRIX 2017 VOLLEY FEMMINILE) – Italia-Cina è la partita di volley femminile in programma per oggi venerdì 7 luglio alle ore 13.00 secondo il fuso italiano (ma saranno le ore 19.00 locali), a Kunsgan in Cina e valida nella prima giornata della fase a gironi della World Grand Prix 2017. Dopo l’avventura in Coppa del Mondo conclusa nei migliore dei modi la formazione azzurra di coach Mazzanti torna protagonista assoluta nella competizione mondiale targata Fivb dove il primo ostacolo per accedere al tabellone finale saranno le padrone di casa di An Jiajie. Riepiloghiamo quindi brevemente la formula di questo torneo di volley femminile, che è nato nel 1993 e che quest’anno vedrà le azzurre protagonista della sua fase a gironi , organizzata sui tre weekend di gioco e si spera anche nel suo tabellone finale.

Al World Grand Prix 2017 parteciperanno ben 32 squadre da ogni parte del mondo che in questa prima fase verranno organizzate in tre gruppi che verranno di volta in volta mescolati in ciascuno dei tre fine settimane di gioco. Al termine di questa fase organizzata con la formula del girone all’italiana, verrà quindi stilata una classifica generale dove verranno sommati i punti finora conquistati. Da qui uscirà quindi un elenco di 6 nomi che accederanno alla prestigiosa Final Six: nel tabellone finale le nazionali qualificate (compresa il team ospitante) disputeranno una nuova fase preliminare all’italiana dividendosi in due gruppi da 3 nazionali ciascuno. Da qui poi solo le prime due squadre di ogni gruppo disputeranno le semifinale e successivamente le finali per l’oro e o il bronzo. Una formula certamente complessa ma che non risulta affatto innovativa: l’Italia di Mazzanti però sarà costretta a are molto bene fin sa dubito se si vuol, confermare le belle cose viste nella prima fase preliminare della Coppa del Mondo di qualche settimana e portare il blasone tricolore ancora una volta in alto. Di certo l’ambizione di Mazzanti e delle azzurre è grande: manca forse un po’ di sicurezza contro nazionali storicamente e fisicamente imponenti, ma poco altro.

Ricordiamo infine che la partita tra Italia e Cina in programma per oggi alle ore 13.00 non sarà visibile in diretta tv ma l’evento del World Grand Prix sarà comunque disponibile per tutti gli appassionati in diretta streaming video sul profilo ufficiale youtube della federazione internazionale (FIVB Volleyball). Consigliamo inoltre di consultare anche il portale ufficiale del torneo all’indirizzo worldgrandprix.2017.fivb.com per rimanere aggiornati sul tabellino e il risultato live dell’incontro.

