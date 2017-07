Italia-Svizzera beach soccer/ Info streaming video e diretta tv, orario, risultato live (Euro League)

Beach Soccer 2017: diretta Italia-Svizzera (LAPRESSE)

DIRETTA ITALIA-SVIZZERA BEACH SOCCER: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO, RISULTATO LIVE (EURO LEAGUE, OGGI 7 LUGLIO 2017) - Venerdì 7 luglio 2017 scende in campo la nazionale italiana di Beach Soccer, per la prima partita dell’Euro League che si tiene nella città portoghese di Nazarè, famosa come il paradiso dei surfisti: l’avversario di turno è la Svizzera, il calcio d’inizio in programma alle ore 16:30 nostrane (le 15:30 locali). Nel weekend si terrà, interamente nella località lusitana, la seconda tappa dell’Euro Beach Soccer; la terza si giocherà dal 25 al 27 agosto a Warnamunde, in Germania: in palio un piazzamento favorevole nelle prossime finali europee.

Per l’Euro Beach Soccer League di Nazarè, Il Commissario Tecnico Massimo Agostini ha convocato i seguenti giocatori: i portieri Andrea Carpita (gioca nel Viareggio Beach Soccer) e Simone Del Mestre (Sambenedettese), poi i difensori Alfioluca Chiavaro (Catania), Pietro Maria Del Duca (Terracina), Dario Ramacciotti (Viareggio), gli esterni Michele Di Palma (Pisa), Simone Marinai (Viareggio) e Alessandro Remedi (Viareggio); infine gli attaccanti Gabriele Gori (Viareggio) ed Emanuele Zurlo (Catania). Dello staff tecnico invece fanno parte anche il dirigente accompagnatore Ferdinando Arcopinto, gli assistenti allenatore Emiliano Del Duca, Antonino Nosdeo e Paolo Barocca, il segretario Fabio Ferappi, il medico federale Giorgio Bruni e il fisioterapista Giuliano Gipponi.

L’Italia di beach soccer disputerà tre partite nel week-end portoghese: dopo l’esordio di venerdì 7 luglio, gli azzurri scenderanno in campo contro la Francia nella giornata di sabato 8, sempre dalle ore 16:30 italiane (15:30 locali), mentre domenica 9 luglio a sfidare la nostra nazionale saranno i padroni di casa del Portogallo, calcio d’inizio ore 19:15 italiane. La partita di beach soccer tra Italia e Svizzera, valida per l’Euro League di Nazarè, non sarà trasmessa in diretta tv né in diretta streaming video da canali in italiano.

