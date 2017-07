Luciano Spalletti/ Inter news: ho lasciato la Champions League, ci dobbiamo tornare!

Luciano Spalletti (LaPresse)

LUCIANO SPALLETTI, INTER NEWS: LE PAROLE IN CONFERENZA STAMPA (OGGI 7 LUGLIO) - Luciano Spalletti ha parlato nella conferenza stampa che ha aperto ufficialmente il ritiro dell’Inter a Riscone di Brunico. L’obiettivo principale del nuovo allenatore è chiaro: ritrovare quella Champions League che Spalletti avrebbe vissuto se fosse rimasto alla Roma. Ecco le parole del tecnico dell’Inter, anche a proposito dell’atteggiamento dei giocatori in questi primi giorni di lavoro: "Le sensazioni sono quelle che avevo anche prima, sono qui da talmente poco che è difficile aver modificato qualcosa in così poco tempo. Così è facile vedere disponibilità. Ho buone sensazioni, sono convinto che la squadra ha qualità e ci siamo detti delle cose che in parte si possono dire e in parte no. Il mio pensiero è rivolto a loro, su come la penso, su cosa ho visto da fuori, dal tragitto che dovremo costruire insieme e devono ridarmi quello che ho lasciato. Ho lasciato la Champions per venire qui e devono ridarmela". In primo piano c’è naturalmente Borja Valero, che lo stesso Spalletti ha identificato come più immediato obiettivo per rafforzare il centrocampo dell’Inter, anche se oggi ha un po’ giocato a nascondino: "Va messo nel pacchetto degli altri calciatori di cui si sente parlare spesso. I direttori sportivi bravi fanno 'volantinaggio' in questo momento lasciando 'esche' ai giornalisti. Se volete seguire la strada giusta in questo periodo seguite le cicche…”. Spalletti ha tantissima voglia di ripartire “e, come ho detto, le sensazioni sono positive. I ragazzi sono disponibili, sono loro che devono indicarmi la via".

Il mister poi ribadisce le direttive per questa estate, sia in sede di calciomercato sia sul campo: "Noi vogliamo lottare fino alla fine per la Champions League, la concorrenza non manca. Tre sono tanto avanti, quindi dobbiamo integrare la rosa attuale con le qualità che cerchiamo. Si sta lavorando, sappiamo che un giocatore esperto porta delle certezze. Dobbiamo essere una squadra da Inter. Quanto tempo serve per trasmettere la mia filosofia di gioco alla squadra? Ho bisogno di qualche altro giorno, avevamo oggi in programma un video in cui si riusciva a capire a che livello sono di confidenza con alcuni sistemi di gioco e per questa conferenza ho dovuto rinviare. Per cui lo vedremo stasera, da lì si capisce da che punto dobbiamo partire". Bisognerà però anche tenere conto della necessità di sfoltire la rosa, soprattutto perché l’Inter non avrà Coppe europee nella stagione che sta per cominciare: "Ci sono giocatori che possono crescere, ma ce ne sono altri che è meglio che vadano a giocare altrove per mostrare le loro qualità. Bisogna far bene subito per cui ci sarà qualcuno che viene a integrare, rinforzare, e qualcuno che per il suo bene è meglio che vada a giocare e cercheremo di fargli capire le nostre intenzioni”. Non manca un retroscena curioso, Spalletti rivela infatti di avere ricevuto un messaggio di auguri da parte di un allenatore che dell’Inter ha fatto la storia: "La testimonianza più alta dell'Inter che ti perfora il cuore me l'ha data Mourinho. Mi ha fatto gli auguri per i prossimi risultati perché è una squadra che gli sta nel cuore".

