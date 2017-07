Calciomercato Juventus, Mbappé - La Presse

MBAPPE’ ALLA JUVENTUS CALCIOMERCATO LIVE, ALTRO SUPERCOLPO IN ARRIVO? – Quella che sembrava una boutade di inizio estate, sta diventando un’operazione possibile di calciomercato. Stiamo parlando dell’interesse della Juventus per Kylian Mbappé, giovane star della nazionale francese, di proprietà del Monaco. La notizia ha iniziato a circolare nella giornata di ieri, in particolare in Francia, con i media d’oltralpe che hanno sottolineato la possibilità che la stellina dei monegaschi possa sbarcare a Torino. Sulle tracce del gioiellino francese vi sono da tempo Real Madrid, Barcellona, Chelsea e soprattutto Paris Saint Germain, ma nessuno sembrerebbe ancora pronto a sferrare l’attacco decisivo. Defilato invece l’Arsenal, che aveva presentato una proposta monstre prima di virare su Lacazette. Ecco perché la Juventus, vista l’immobilità dei top club di cui sopra, starebbe pensando di muoversi lesta, anticipando la concorrenza.

Sia chiaro, l’operazione non è delle più semplici, ma la Vecchia Signora ha saputo stupire negli ultimi anni con colpi di assoluto livello, su tutti quello di Gonzalo Higuain, pagato più di 90 milioni dal Napoli. Per avere Mbappé bisognerà mettere in preventivo una cifra forse superiore ai 100 milioni di euro, somma che in corso Galileo Ferraris potrebbero racimolare attraverso precise cessioni. Su tutti sembrerebbe esservi in partenza Alex Sandro, per cui il Chelsea sarebbe disposto a versare nelle casse bianconere circa 60 milioni di euro. Attenzione poi al futuro di Cuadrado, che potrebbe lasciare Torino in cambio di un assegno da almeno 25 milioni, così come Miralem Pjanic, non proprio convincente durante la passata stagione. A tale tesoretto bisognerebbe ovviamente aggiungere una cifra che la Juventus sborserà di tasca proprio anche perché bisognerà pensare all’acquisto di Mbappé ma anche a sostituire i tre possibili partenti di cui sopra. Insomma, una trattativa impervia, tutt’altro che semplice, ma la Vecchia Signora vuole sedersi al tavolo delle grandi.

© Riproduzione Riservata.