Zamparini e Baccaglini, Palermo - Instagram

PALERMO CALCIO GUARDIA DI FINANZA NELLA SEDE DEL CLUB E A CASA ZAMPARINI: SOCIETÀ ROSANERO NEL CAOS – E’ caos in casa Palermo. Il club rosanero ha subito questa mattina la perquisizione di una decina di finanzieri in borghese, sia nelle proprie sedi, quanto nelle abitazioni del presidente Maurizio Zamparini. La GDF sarebbe alla ricerca di documenti nell’ambito di un’inchiesta in cui si contestano i reati di falso in bilancio, appropriazione indebita, riciclaggio e auto riciclaggio. Zamparini ha smentito l'esistenza di questi reati fatto sta che negli ultimi giorni il Palermo Calcio è piombato nuovamente nel caos. Al di là della disastrosa scorsa stagione, chiusasi con la retrocessione in Serie B, l’imprenditore veneziano sembrava aver trovato un manager a cui cedere la società, l’ex Iena Paul Baccaglini, ma il tutto è decisamente naufragato come da comunicato diffuso proprio nella giornata di ieri. Secondo lo stesso patron, sarebbe proprio la vicenda Baccaglini quella che avrebbe indotto la Guardia di Finanza a intervenire.

PALERMO CALCIO GUARDIA DI FINANZA NELLA SEDE DEL CLUB E A CASA ZAMPARINI: PERQUISIZIONI IN CORSO – La Guardia di Finanza si è presentata questa mattina nella sede del Palermo Calcio. Obiettivo delle fiamme gialle, effettuare delle perquisizioni nell’ambito di un’inchiesta in cui si contestano i reati di falso in bilancio, appropriazione indebita, riciclaggio e autoriciclaggio. Stando a quanto riportato dai colleghi di Sportmediaset.it, le perquisizioni riguarderebbero non soltanto la sede della società calcistica siciliana, ma anche gli uffici del Gruppo Zamparini e l’abitazione dello stesso presidente della compagine rosanero. In tutto si sono presentati allo stadio Renzo Barbera, dove risiede il Palermo Calcio, una decina di finanzieri in abiti civili, che hanno effettuato delle perquisizioni alla presenza di alcuni dipendenti della stessa società.

E’ plausibile che tale situazione sia legata alla mancata cessione da parte del Palermo all’imprenditore italo-americano Paul Baccaglini, ex Iena Mediaset. La trattativa sembrava vicina alla chiusura ma negli scorsi giorni è definitivamente crollata. La redazione di ForzaPalermo.it è riuscita a mettersi in contatto con il numero uno dei rosanero, Zamparini, che ha ammesso, senza peli sulla lingua: «Ho la Guardia di Finanza in tutte le mie case e nella sede del Palermo, perché non ho ceduto la Società a Baccaglini. Siccome sembra che venerdì scorso un Pm abbia detto che se io non avessi venduto il Palermo a Baccaglini mi avrebbe arrestato, probabilmente il motivo è questo». L’imprenditore veneto respinge però le accuse di falso in bilancio e degli altri reati contestati: «Ma per l'amor di Dio – le parole dello stesso - non c'è assolutamente nulla, sono anni che sono a Palermo ed è tutto sotto controllo». Non ci resta quindi che attendere ulteriori aggiornamenti sulla vicenda Palermo.

© Riproduzione Riservata.