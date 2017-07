Presentazione Gonalons e Karsdorp/ As Roma, info streaming video e diretta tv (oggi 7 luglio)

Maxime Gonalons (LaPresse)

PRESENTAZIONE GONALONS E KARSDORP, AS ROMA NEWS (OGGI 7 LUGLIO) - Uno dei primi momenti del ritiro della Roma a Pinzolo sarà la conferenza stampa di presentazione dei due nuovi acquisti Maxime Gonalons e Rick Karsdorp. Un classico appuntamento del calcio estivo, quello con le prime dichiarazioni di giocatori che vengono acquistati e fanno il loro debutto con la nuova società. Stavolta dunque toccherà a questi due colpi della Roma, il centrocampista francese ex Lione Gonalons e il difensore olandese Karsdorp, arrivato dal Feyenoord. Sicuramente fra i due giocatori quello più noto a livello internazionale è Gonalons, tra l’altro già in passato nel mirino anche di altre società italiane. Classe 1989, Maxime Gonalons è stato per molte stagioni uno dei perni dell’Olympique Lione, con cui ha vinto anche una Coppa e una Supercoppa di Francia: per Gonalons sono dunque ben 334 le presenze complessive in carriera con la maglia del Lione, alle quali possiamo aggiungere le 8 presenze con la Nazionale francese, che bazzica da molti anni ma senza avere mai conquistato lo status da titolare. Gonalons è comunque un giocatore che porterà grande esperienza internazionale alla Roma, visto che ha già giocato 60 partite fra Champions ed Europa League con il Lione.

Quanto a Karsdorp, si tratta invece di un giocatore classe 1995, che finora nella propria carriera ha giocato solamente con il Feyenoord, società nel cui settore giovanile è cresciuto per poi entrare a far parte della prima squadra a cominciare dal 2014. Negli ultimi mesi Rick Karsdorp ha cominciato anche a frequentare la Nazionale olandese, con la quale ha raccolto fino a questo momento tre presenze. La conferenza stampa sarà molto significativa, anche perché al fianco di Gonalons e Karsdorp ci sarà anche il direttore sportivo Monchi, che potrebbe anche essere il protagonista principale delle domande dei giornalisti presenti a Pinzolo. L’appuntamento sarà in diretta tv sul canale tematico giallorosso Roma Tv, visibile al numero 213 della piattaforma satellitare Sky, che naturalmente segue in modo praticamente integrale il ritiro della Roma in Trentino, dagli allenamenti alle conferenze stampa e anche gli eventi collaterali e la passione dei tifosi. Appuntamento in diretta streaming video per gli abbonati tramite l’applicazione Sky Go.

