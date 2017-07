Calciomercato Milan, Gigio Donnarumma - La Presse

RINNOVO DONNARUMMA CALCIOMERCATO MILAN, È TUTTO FATTO: QUATTRO ANNI A 6 MILIONI, I DETTAGLI – E’ tutto fatto per il rinnovo del contratto di Gigio Donnarumma con il Milan, e la vicenda di calciomercato che ha tenuto occupati moltissimi appassionati in queste ultime settimane, sembra ormai vicinissima al capitolo finale. Nella serata di ieri c’è stato un nuovo incontro fra la dirigenza rossonera e Mino Raiola, e da quanto si evince l’accordo è totale. Donnarumma rinnoverà per altre quattro stagioni fino al 30 giugno del 2012, (non cinque come ipotizzato negli scorsi giorni), con un ingaggio da 6 milioni di euro netti all’anno. La novità riguarda invece la clausola rescissoria. L’ipotesi precedente prevedeva una doppia clausola, da 50 milioni di euro in caso di mancato accesso alla Champions League, e da 100 nel caso in cui il Milan raggiungesse la coppa dalle “grandi orecchie”. Il nuovo contratto prevederà invece una sola clausola da 70/80 milioni, indipendente quindi dall’esito della stagione.

Grazie a questo nuovo contratto il giovane Gigio Donnarumma diverrà il terzo portiere più pagato al mondo dopo sua maestà Neuer, che guarda tutti dall’alto con 9 milioni netti annui, e dopo De Gea del Manchester United, che lo supera di poco (6,8 milioni). Donnarumma sarà inoltre il quarto giocatore più pagato della Serie A dopo i due juventini Higuain e Dybala (7,5 milioni netti), e il capitano della Roma, De Rossi (6,5). Se ci aggiungiamo però il milione netto che percepirà Antonio Donnarumma, il fratello, a questo punto si capisce come Gigio comporterà alle casse rossonere un esborso totale da 7 milioni ogni 12 mesi, che al lordo faranno circa 14. L’operazione dovrebbe chiudersi definitivamente nel giro di pochi giorni, molto probabilmente già entro la fine di questa settimana. Attualmente Donnarumma si trova a Ibiza per le vacanze estive, ma secondo La Gazzetta dello Sport potrebbe rientrare in Italia entro domenica, per sostenere le visite mediche e firmare il nuovo accordo.

© Riproduzione Riservata.