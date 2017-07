Mauro Icardi, Inter - LaPresse

RITIRO INTER NERAZZURRI A RISCONE DI BRUNICO: DOMENICA ARRIVA BORJA VALERO (OGGI 7 LUGLIO 2017) – E’ iniziata ufficialmente nella giornata di ieri la stagione 2017-2018 dell’Inter. I calciatori nerazzurri, precisamente i 25 convocati esenti da permessi vari, si sono presentati attorno alle ore 9:00 in quel di Appiano Gentile, al centro sportivo Angelo Moratti. I ragazzi, accolti da un piccolo gruppo di tifosi, hanno svolto gli esami del sangue di rito, ed hanno incontrato per la prima volta il nuovo allenatore Luciano Spalletti e il suo staff. Dopo pranzo il gruppo interista è volato alla Malpensa per prendere poi l’aereo che li ha portati a Riscone di Brunico, dove si è svolto in serata il primo vero allenamento stagionale. Il gruppo è ancora scarno, visto che dei convocati non fanno parte i big, leggasi gli 11 nazionali Icardi, Perisic, Brozovic, Nagatomo, Candreva, D'Ambrosio, Gagliardini, Medel, Eder, Jovetic.

Questo elenco di giocatori dovrebbe comunque aggregarsi al resto dei compagnia nella giornata di lunedì, salvo eventuali cessioni che sono all’ordine del giorno. Non presente anche il neo-acquisto Skriniar, per cui bisogna ancora sistemare delle questioni burocratiche, nonché Santon (in permesso), e Gabigol. Settimana prossima, se non prima, potrebbe vedersi anche uno dei massimi candidati a vestire la casacca interista a breve, leggasi Borja Valero, centrocampista spagnolo di proprietà della Fiorentina. L’operazione fra la Viola e la compagine meneghina sembra ormai vicina alla chiusura e la fumata bianca dovrebbe arrivare in cambio di un assegno da 5/6 milioni di euro. Se tutto andrà come previsto il calciatore sarà a Riscone già domenica o tutt’al più lunedì insieme ai nazionali di cui sopra. Fra i più disponibili con i tifosi nella giornata di ieri, Luciano Spalletti, noto per la sua “antipatia”, ma ieri senza dubbio alla mano con i suoi nuovi tifosi.

