Callejon, Insigne, Hamsik, Napoli - LaPresse

RITIRO NAPOLI TERZO GIORNO A DIMARO: SEDUTA MATTUTINA PER GLI AZZURRI (OGGI 7 LUGLIO 2017) – Fra le squadre che hanno già iniziato il ritiro in vista della stagione 2017-2018, vi è anche il Napoli. Il club partenopeo si trova in montagna, precisamente a Dimaro Folgarida, in Trentino Alto Adige, da tre giorni. Questa mattina il gruppo ha svolto un allenamento fino alle 11:30 circa, prima della pausa pranzo. Il gruppo ha svolto diversi tipi di esercitazioni, molte delle quali con la palla, come è da prassi del tecnico del Napoli, Maurizio Sarri. Interessante è stato vedere il portiere Pepe Reina, colpire la traversa con un gran tiro dalla distanza, anche se l’attenzione dei tifosi presenti in quel di Trento era rivolta in particolare all’unico volto nuovo della squadra 2017-2018, leggasi il 20enne talento Adam Ounas, sbarcato ufficialmente negli scorsi giorni in Italia, via Bordeaux. Il ragazzo ha segnato una rete durante l’esercitazione mattutina, risultando uno dei più applauditi dai supporters.

Anche il tecnico Maurizio Sarri è stato uno dei più acclamati, chiaro indizio di come i tifosi siano soddisfatti della stagione da poco passata, e soprattutto, siano ottimisti in vista degli appuntamenti di agosto, a cominciare dal preliminare di Champions League, primo vero obiettivo stagionale. A Dimaro non si è invece visto il direttore sportivo Cristiano Giuntili, nonostante fosse atteso, per lo meno, questa mattinata. Il ds potrebbe essere già in Spagna, dove dovrebbe incontrare una delegazione dell’Osasuna per Alex Berenguer, esterno d’attacco di sinistra classe 1995, 22 anni già compiuti lo scorso 4 luglio, dato vicinissimo alla compagine partenopea. Il ragazzo ha un valore di circa 5/6 milioni di euro, e di conseguenza si tratta di un rischio contenuto per la dirigenza napoletana. Tornando al ritiro, i calciatori hanno chiuso la mattinata con esercizi in palestra, mentre questo pomeriggio riposeranno. Da segnalare la conferenza stampa di Marek Hamsik, il capitano del Napoli, a partire dalle ore 16:00.

