RITIRO ROMA GIALLOROSSI PARTITI PER PINZOLO: INIZIA OGGI LA STAGIONE GIALLOROSSA (OGGI 7 LUGLIO 2017) – Altra grande della Serie A che si ritrova quest’oggi. Stiamo parlando precisamente della Roma, che questa mattina si è ritrovata per iniziare la preparazione in vista della stagione 2017-2018. Alle ore 8:00 in punto, analisi del sangue, controlli clinici accurati (denti, occhi e via discorrendo), e poi tutti a Roma-Termini. La squadra è arrivata alla stazione attorno alle 10:30, mentre alle 10:45 è salita sul treno alla volta di Trento. La Lupa si sta infatti dirigendo a Pinzolo, in Trentino Alto Adige, precisamente in Val Rendena, per allenarsi al fresco e prepararsi al meglio. Molti i giocatori presenti, ovviamente assenti quelli esenti dai permessi. Non c’è invece il terzino sinistro Mario Rui, calciatore dato molto vicino al Napoli, il cui trasferimento dovrebbe concretizzarsi a brevissimo.

Non ci sono quindi i vari nazionali (si aggregheranno al resto del gruppo a metà luglio, poco prima della partenza per il tour negli Stati Uniti), tranne Gyomber che ha preferito tagliarsi le vacanze per cercare di convincere Di Francesco. Assente ovviamente anche il nuovo capitano Daniele De Rossi, nonché il talento dell’Italia Under-21 Pellegrini, in vacanza in Grecia, a Mykonos, con la sua fidanzata. Fra i big presente quindi il solo Florenzi, mentre si è visto anche il volto nuovo Karsdrop, che ha preferito anticipare a ieri la partenza, evitando la ressa di oggi in stazione avendo il tutore il ginocchio. L’arrivo a Trento è previsto questo pomeriggio, attorno alle ore 16:00, con il pullman che porterà poi la squadra a Pinzolo. Il primo allenamento, in realtà solo una sgambata, si terrà invece in serata, alle ore 18:00. Partirà così ufficialmente la nuova era di casa Roma, con un giovane allenatore in cabina di regia, Eusebio Di Francesco, e soprattutto senza Francesco Totti nello spogliatoio.

