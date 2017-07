Alexis Sanchez, Arsenal - LaPresse

SANCHEZ CALCIOMERCATO INTER: ASSALTO AL NAZIONALE CILENO, PERFETTO NEL 4-2-3-1 – Il calciomercato di casa Inter potrebbe a breve regalare un colpo importante. La società nerazzurra sta lavorando sottotraccia, ma a breve dovrebbe uscire allo scoperto per annunciare qualche arrivo scoppiettante. Tutto fa pensare che il primo grande colpo possa essere Alexis Sanchez. Nelle ultime ore infatti il club di corso Vittorio Emanuele avrebbe rotto gli indugi per tentare l’assalto all’ex calciatore di Barcellona e Udinese. Il nazionale cileno si trova a Londra, fra le fila dell’Arsenal, ma il suo contratto scadrà fra meno di un anno, al 30 giugno del 2018. Operazione fattibile quindi, in cambio di un assegno che dovrebbe aggirarsi fra i 30 e i 40 milioni. Sanchez potrebbe essere perfetto per il 4-2-3-1 di stampo spallettiano, con il sudamericano che andrebbe ad occupare la fascia destra all’altezza della linea della trequarti, dietro all’unica punta, il capitano Mauro Icardi, e a fianco dell’altro probabile nuovo arrivo, Borja Valero. A completare il trio di trequartisti, Ivan Perisic, attualmente ancora nerazzurro.

SANCHEZ CALCIOMERCATO INTER: ASSALTO AL NAZIONALE CILENO, OPERAZIONE POSSIBILE – Nuova idea in casa Inter per il calciomercato estivo tutt’ora in corso. Il club nerazzurro starebbe infatti pensando ad una vecchia conoscenza della nostra Serie A, precisamente Alexis Sanchez. Stando a quanto riportato stamane da La Gazzetta dello Sport, nella riunione tenutasi mercoledì sera fra Sabatini, Ausilio e Spalletti, sarebbe appunto emersa la necessità di assicurarsi un attaccante esterno veloce e soprattutto dal forte feeling con il gol. Il profilo ideale sembrerebbe essere quindi quello dell’ex attaccante del Barcellona, attualmente fra le fila dell’Arsenal. Un’operazione tutt’altro che impossibile anche perché il Bayern Monaco, precedentemente sul nazionale cileno, pare non sia più interessato. Inoltre Sanchez ha un contratto in scadenza fra meno di un anno, al 30 giugno del 2018, e questo dettaglio rende ovviamente molto appetibile l’operazione.

Tra l’altro non bisogna dimenticarsi che Sanchez è esploso fra le fila dell’Udinese, e ciò significa che il ragazzo conosce già il nostro campionato di calcio. Sanchez ha 28 anni, quindi è nel pieno della sua carriera calcistica, e sommando tutti i vari aspetti positivi, si capisce come l’operazione sia davvero interessante. Anche a livello economico la trattativa non dovrebbe essere così dispendiosa, tenendo conto appunto dell’accordo vicino alla chiusura: dovrebbero quindi bastare una trentina di milioni di euro, una cifra tutto sommato giusta tenendo conto dell’effettivo valore di Sanchez. Il cileno si trova all’Emirates Stadium dall’estate del 2014, dopo che l’Arsenal ha versato una quarantina di milioni di euro nelle casse del Barcellona. Al Camp Nou ha invece giocato per tre anni, dal 2011 fino appunto al 2014.

