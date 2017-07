Tour de France 2017/ Diretta streaming video e orari tv: vincitore, percorso 7^ tappa (oggi 7 luglio)

Diretta Tour de France (LaPresse)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2017 STREAMING VIDEO E TV: VINCITORE, PERCORSO E ORARI (7^ TAPPA TROYES-NUITS SAINT GEORGES) - Oggi il Tour de France 2017 arriva a un terzo del suo cammino con la settima tappa Troyes-Nuits Saint Georges di 213,5 km, una frazione che - come quella di ieri - sarà decisamente lunga ma non particolarmente impegnativa, dunque sulla carta dovrebbe regalarci il secondo arrivo consecutivo in volata, vento permettendo che in Borgogna è sempre variabile da non trascurare. Al Tour de France non ci sono mai giornate banali (basta pensare a quanto è successo martedì), ma senza dubbio oggi dovrebbe essere una giornata di transizione verso le emozioni che sicuramente vivremo fra sabato e domenica, quando la Grande Boucle numero 104 entrerà definitivamente nel vivo. Allora andiamo adesso ad esaminare in maggior dettaglio che cosa ci attende lungo il percorso della settima tappa Troyes-Nuits Saint Georges del Tour de France 2017. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO RAI IL TOUR DE FRANCE 2017

La partenza avrà luogo da Troyes, dove ieri abbiamo vissuto l’arrivo della scorsa frazione, alle ore 12.20. Come abbiamo già accennato, il tracciato sarà piuttosto lungo ma con pochi punti significativi: ad esempio ci sarà un solo Gran Premio della Montagna, per giunta di quarta categoria, la Côte d'Urcy al km 147,5 della corsa, dunque per di più piuttosto lontano dal traguardo, dal quale a quel punto ci separeranno ancora 66 chilometri. Il canovaccio dovrebbe di conseguenza prevedere ancora una volta la fuga da lontano di uomini senza particolari ambizioni e il successivo inseguimento da parte del gruppo, tirato dalle squadre dei velocisti per garantire ai rispettivi sprinter un arrivo a ranghi compatti che fornisca loro un’altra occasione in una prima settimana che come sempre al Tour de France strizza decisamente l’ovcchio ai velocisti. Detto che lo sprint intermedio in questa tappa sarà collocato in località Chanceaux al km 108, l’attesa sarà appunto tutta per l’arrivo di Nuits Saint Georges, piccola località della Borgogna (per la precisione nella Côte-d'Or, dipartimento 21) che mai prima d’ora aveva ospitato la carovana della Grande Boucle.

Per seguire il Tour de France 2017 in diretta tv, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai: i canali di riferimento sono Rai Tre e Rai Sport + HD. Oggi si comincerà dalle ore 15.00 sul canale generalista, subito con la telecronaca di Francesco Pancani e il commento tecnico Silvio Martinello, dal momento che su Rai Sport + gli spazi saranno ridotti a causa della concomitanza con la Formula 1. Non cambia comunque il menù offerto dalla Rai, con i contributi dell’inviato Andrea De Luca mentre dall’Italia Alessandra De Stefano darà vita ad un Processo alla Tappa in stile Giro al termine di ogni frazione della Grande Boucle. Il Tour de France sarà però visibile anche su Eurosport, canale disponibile sia per gli abbonati Sky sia per quelli di Mediaset Premium: oggi l’appuntamento sarà a partire dalle ore 12.15, al termine della tappa ci sarà la rubrica Tour de France Extra. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito raiplay.it, per gli abbonati tramite Eurosport Player, Sky Go e Premium Play. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. E adesso, che lo spettacolo cominci: la parola va alla strada!

