Wimbledon 2017/ Diretta Nadal Khachanov info streaming video e tv, orario delle partite (7 luglio)

Rafa Nadal: per lui terzo turno a Wimbledon 2017 (Foto LaPresse)

DIRETTA WIMBLEDON 2017: NADAL KHACHANOV INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO DELLE PARTITE (OGGI 7 LUGLIO) - Nuova giornata di match a Wimbledon 2017: le partite che vedremo venerdì 7 luglio, con inizio alle ore 12:30 (ma sul centrale e sul campo numero 1 si parte alle 14) riguardano il terzo turno, che si apre oggi con la parte alta del tabellone maschile e quella bassa del main draw femminile. Due sfide molto interessanti coinvolgeranno Fabio Fognini e Camila Giorgi, unici superstiti in queste metà dei tabelloni; oltre a queste ci sono tanti altri big che calcheranno i campi in erba dell’All England Lawn Tennis Club.

Su tutti, Rafa Nadal: il maiorchino finora ha giocato senza inserire la quarta marcia e, nonostante qualche minuto di passaggio a vuoto sia nel primo che nel secondo turno, è arrivato qui in carrozza. L’avversario di oggi è il russo Karen Khachanov: classe ’96, è uno dei talenti emergenti sul circuito e lo scorso ottobre ha giocato la prima finale Atp, a Chengdu (persa contro Ramos-Vinolas). Un giocatore sicuramente da prendere con le pinze, ma ovviamente Nadal parte da super favorito e anche agli ottavi potrebbe avere un match abbordabile, visto che nel tabellone incrocerà uno tra Aljaz Bedene e Gilles Muller che a 30 anni abbondantemente superati sta vivendo il momento migliore della carriera (è la testa di serie numero 16).

Promette molto bene anche la sfida tra Kei Nishikori e Roberto Bautista Agut perchè entrambi, in calo nell’ultimo periodo, sembrano essere in ripresa; la superficie favorisce il giapponese, mentre è incerta la sfida tra Marin Cilic e Steve Johnson anche se il gigante croato sembra avere qualcosa in più in termini assoluti, e il tabellone gli concede una chance di arrivare almeno ai quarti dove poi, eventualmente, incrocerebbe Nadal. Poco più sopra occhio a Kevin Anderson: il sudafricano sta tornando sui livelli abituali e ha un incontro sulla carta agevole contro Ruben Bemelmans, in seguito dovrà preoccuparsi di non scomparire nei momenti decisivi (è sempre stato il grande limite nella sua carriera) perchè agli ottavi potrebbe incrociare Jo-Wilfried Tsonga se il francese supererà la prova Sam Querrey.

Nel tabellone femminile Simona Halep prosegue la sua marcia verso il primo titolo Slam, ma deve stare attenta perchè Shuai Peng, che ha eliminato la Suarez Navarro, sembra essere pericolosamente vicina alla forma che le aveva permesso, ormai quasi tre anni fa, di raggiungere la semifinale agli Us Open. Interessantissima la sfida tra Victoria Azarenka, tornata a giocare dopo la maturità, e la padrona di casa Heather Watson che sull’erba ha più di un argomento per arrivare agli ottavi; è però Johanna Konta la britannica sulla quale il pubblico confida di più, dopo la battaglia di oltre tre ore contro Donna Vekic la testa di serie numero 6 se la vede con Maria Sakkari, che sta ancora cercando di capire in che modo ha rimontato e vinto contro Krystina Pliskova.

Venus Williams, a caccia del sesto Wimbledon, sfida Naomi Osaka in un tabellone ancora piuttosto aperto; potrebbe dirle bene anche l’eventuale quarto turno, dove andrebbe a sfidare una tra Dominika Cibulkova e Ana Konjuh. La prima fisicamente leggera per contrastarla, la seconda sicuramente più pronta sull’erba ma forse ancora poco matura mentalmente per il grande colpo (anche se agli ultimi Us Open è arrivata ai quarti). Elina Svitolina va considerata, perchè in finale ci potrebbe arrivare anche se non siamo sull’amata terra: dopo il dominio contro la nostra Schiavone (match chiuso in 50 minuti), l’ucraina affronta Carina Witthoeft che al primo turno ha rimontato da 0-5 nel terzo set per eliminare la Lucic-Baroni, poi ha battuto in tre set la sorprendente bielorussa Aryna Sabalenka.

Wimbledon 2017 è trasmesso in diretta tv su Sky Sport 1 e Sky Sport 2: sul primo dei due canali verranno anche garantiti approfondimenti da studio, con particolare risalto ai match degli italiani, ma va anche ricordata l’interattività sui canali che solitamente sono riservati agli abbonati al pacchetto Calcio. Tutti gli abbonati alla pay tv del satellite potranno avvalersi, in assenza di un televisore, del servizio di diretta streaming video garantito dall’applicazione Sky Go, attivabile senza costi aggiuntivi su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

