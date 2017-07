All Blacks-British & Irish Lions/ Risultato finale 15-15: pareggio in Nuova Zelanda (rugby, oggi)

Immagine di repertorio - LaPresse

ALL BLACKS-BRITISH & IRISH LIONS, RISULTATO FINALE 15-15 (RUGBY, OGGI SABATO 8 LUGLIO 2017) - La tournée dei British & Irish Lions in Nuova Zelanda finisce con un pareggio per 15-15 nella terza e ultima partita giocata contro gli All Blacks dalla selezione che comprende giocatori di tutte e quattro le Federazioni del rugby delle isole britanniche - Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda. Il primo tempo era stato nettamente favorevole alla Nuova Zelanda, infatti gli All Blacks avevano chiuso la prima frazione di gioco in vantaggio per 12-6 grazie alle mete segnate al 15’ minuto da Laumape e al 36’ da J. Barrett, di cui la prima trasformata da B. Barrett. Per i Lions invece c’erano stati solamente due calci di punizione, segnati da Farrell al 21’ e al 33’ minuto. Nel secondo tempo non ci sono più state mete, tutto si è deciso con i calci piazzati: Daly al 42’ e di nuovo Farrell al 60’ hanno dato ai Lions la parità a quota 12, poi B. Barrett al 68’ ha riportato avanti gli All Blacks (15-12), ma la definitiva parità è stata sigillata dal piazzato di Farrell al minuto 78. Dunque due mete a zero per gli All Blacks, ma questo non è bastato alla Nuova Zelanda per vincere.

La tournée dei British & Irish Lions si chiude dunque con un bilancio di perfetta parità: tre partite contro gli All Blacks, una vittoria per parte più un pareggio. Due sabati fa la prima partita aveva visto una vittoria piuttosto netta dei padroni di casa della Nuova Zelanda, con il punteggio di 30-15. Storica vittoria per 24-21 dei Lions invece sabato scorso, a dire il vero anche favorita dall’espulsione di Sonny Bill Williams, uno dei nomi di spicco degli All Blacks, che aveva ridotto in 14 uomini la Nazionale neozelandese dopo soli 25 minuti di gioco. La crescita dei British & Irish Lions è stata comunque evidente e la conferma è arrivata con il pareggio di oggi all’Eden Park di Auckland, stadio nel quale gli All Blacks non perdono da 23 anni. L’imbattibilità è salva, ma questo è uno dei migliori tour di sempre per i Lions, che solo nel 1971 avevano avuto un bilancio a loro favorevole nelle tre partite di rito in queste circostanze.

