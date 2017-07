Aubameyang / Calciomercato Milan, pronto l'assalto finale all'attaccante del Borussia Dortmund

Pierre-Emerick Aubameyang (Foto: Lapresse)

AUBAMEYANG CALCIOMERCATO MILAN, PRONTI 80 MILIONI PER L'ASSALTO FINALE ALL'ATTACCANTE DEL BORUSSIA DORTMUND - Il Milan è pronto a recapitare una super offerta al Borussia Dortmund per Aubameyang. I rossoneri non si fermano e, anzi alimentano un calciomercato fin qui ottimo e ricco di colpi in entrata. I tifosi sognano, la società piace per la sua trasparenza comunicativa e l'entusiasmo dalle parti di Milanello è finalmente tornato a livelli alti dopo stagioni deludenti. Certo, da qui a tornare grandi non servirà soltanto acquistare una decina di giocatori, ma si dovrà essere in grado di dimostrare sul campo di poter competere con Juventus, Roma, Napoli e tutte le altre. Compito, questo, che spetterà a Montella. Il tecnico rossonero aspetta adesso gli ultimi colpi in entrata. In particolare c'è attesa per capire chi sarà il top player su cui il Milan deciderà di investire. Gli ultimi indizi portano tutti ad Aubameyang.



L'attaccante gabonese è in cima alla lista di Fassone e Mirabelli. Come fa notare Il Corriere dello Sport, ci sono alcune condizioni favorevoli al Milan. La prima: Aubameyang vuole lasciare il Borussia Dortmund. La seconda: il giocatore non intende andare nel campionato cinese. La terza: al momento, oltre alla pista Milan, non ci sono altre proposte concrete provenienti da Spagna o Inghilterra. Alla luce di tutto questo i rossoneri hanno ancora una buona disponibilità economica da investire: musica per le orecchie del club tedesco. Il Diavolo starebbe dunque preparando l'assalto finale ad Aubameyang: pronti tra i 60 e gli 80 milioni di euro per il cartellino dell'attaccante e un contratto da 7,5 milioni a stagione per il ragazzo. Basterà per arrivare alla fumata bianca?

© Riproduzione Riservata.