Classifica Tour de France 2017 / La maglia gialla ancora a Froome, Aru a pois (8^ tappa, oggi)

Classifica Tour de France: Sky per ora occupa i primi due posti

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2017, LA MAGLIA GIALLA E LE ALTRE GRADUATORIE (8^ TAPPA DOLE-STATION DES ROUSSES, OGGI) - Negli ultimi due giorni non ci sono stati scossoni nella classifica del Tour de France 2017, che continua ad essere definita sostanzialmente da quanto è successo in due sole tappe: la cronometro di sabato scorso a Dusseldorf e l’arrivo in salita di mercoledì a La Planche des Belles Filles. Ecco dunque che al primo posto della classifica generale troviamo sempre Chris Froome, che anche oggi nell’ottava tappa Dole-Station des Rousses indosserà la maglia gialla con un vantaggio di 12” sul compagno di squadra Geraint Thomas e 14” sul nostro Fabio Aru. La frazione odierna potrebbe rivelarsi più interessante delle due che l’hanno preceduta: tre Gran Premi della Montagna, di cui l’ultimo di prima categoria a soli 10 km dall’arrivo, rendono l’idea di una tappa impegnativa, anche se globalmente non durissima. Anche sull’ultima salita non sarà semplice fare la differenza per i big, perché le pendenze non saranno molto dure, tuttavia se non altro ci sarà terreno per attacchi - vedremo se saranno solo per il successo di tappa oppure se qualcuno tenterà di stravolgere la classifica, pure se in questo senso la frazione di domani con arrivo a Chambery sarà decisamente più interessante, con tre durissime salite.

Di certo ci saranno novità per quanto riguarda la maglia a pois, perché tanti saranno i punti in palio sui tre Gpm di giornata: Fabio Aru non potrà certo permettersi di attaccare a questo scopo (e non sarà nemmeno il suo obiettivo), per cui ipotizzando una fuga da lontano questa sera potrebbe indossare il simbolo del primato nella classifica degli scalatori colui che sui tre Gpm saprà raggranellare più punti. Tra oggi e domani di certo la graduatoria subirà una scossa e ciò vale anche per la classifica dei giovani, che vede in maglia bianca sempre il britannico Simon Yates della Orica-Scott. Come sempre succede, saranno invece giorni più tranquilli per la classifica a punti, che è quella riservata soprattutto ai velocisti e che di conseguenza subisce modifiche soprattutto nelle tappe con arrivo allo sprint, quando le altre cambiano poco: ieri Marcel Kittel vincendo (con il brivido) sul traguardo di tappa ha anche conquistato la maglia verde strappandola ad Arnaud Demare, ma gli sprinter torneranno ora protagonisti solamente martedì.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2017

1. Chris Froome (Gbr, Sky)

2. Geraint Thomas (Gbr, Sky) a 12"

3. Fabio Aru (Ita, Astana) a 14"

4. Daniel Martin (Irl, Quick-Step Floors) a 25"

5. Richie Porte (Aus, Bmc) a 39"

6. Simon Yates (Gbr, Orica-Scott) a 43"

7. Romain Bardet (Fra, Ag2R-La Mondiale) a 47"

8. Alberto Contador (Spa, Trek-Segafredo) a 52"

9. Nairo Quintana (Col, Movistar) a 54"

10. Rafal Majka (Pol, Bora-Hansgrohe) a 1'01"

