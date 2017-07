CLAUDIA CRETTI COME STA? / Condizioni di salute: il messaggio di Marcel Kittel (ultime notizie, oggi)

Claudia Cretti, 21 anni (da facebook.com/ClaudiaCrettiFanPage)

CLAUDIA CRETTI COME STA? ULTIME NOTIZIE, GIRO ROSA: CONDIZIONI STABILI, IL MESSAGGIO DI MARCEL KITTEL (OGGI SABATO 8 LUGLIO 2017) – Claudia Cretti sta lottando per la vita nell’ospedale di Benevento, dove è ricoverata dopo la bruttissima caduta di cui la giovane bergamasca è rimasta vittima giovedì, nel corso della settima tappa del Giro Rosa 2017. Tutto il mondo del ciclismo si è stretto attorno a lei, turbato dall’ennesimo incidente di un 2017 maledetto. Da segnalare in particolare il bel messaggio di Marcel Kittel, il velocista tedesco che sta dominando le volate del Tour de France, dove ha già conquistato tre successi di tappa. Anche Claudia Cretti è una velocista e proprio Kittel è il suo modello, tanto che ieri la mamma Laura ha rivelato di chiamarla ‘Claudia Kittel’. Ecco allora che lo sprinter tedesco della Quick-Step Floors non ha perso l’occasione di scrivere su Twitter un bel messaggio di incoraggiamento per la Cretti: “Quando ogni altra cosa non ha importanza: Claudia, tengo le dita incrociate per un veloce e buon recupero dopo il tuo terribile incidente. Continua a lottare”.

CLAUDIA CRETTI COME STA? ULTIME NOTIZIE, GIRO ROSA: CONDIZIONI STABILI, I GENITORI SONO FIDUCIOSI (OGGI SABATO 8 LUGLIO 2017) – In attesa del prossimo bollettino medico sulle condizioni di salute di Claudia Cretti, le ultime notizie ufficiali dall’ospedale Rummo di Benevento sono ancora quelle del comunicato di ieri, nel quale si parlava di “condizioni neurologiche critiche ma stabili” per la sfortunata ciclista bergamasca di 21 anni, caduta l’altro ieri nel corso della settima tappa del Giro Rosa 2017. La situazione resta dunque delicata, ma con un pizzico di ottimismo: Claudia Cretti è sempre in coma indotto presso il reparto di neurorianimazione dell’ospedale campano, i primi giorni sono naturalmente i più difficili e quindi il fatto che non si registrino peggioramenti più già essere considerato un segnale positivo, in attesa naturalmente che il bollettino odierno (ne viene emesso uno al giorno) ci dia aggiornamenti più significativi. Quanto alla dinamica, sembra che Claudia Cretti abbia pagato a carissimo prezzo l’ingenuità dei suoi 21 anni: alla prima volta al Giro, in un eccesso di generosità era andata all’ammiraglia della Valcar-Pbm per prendere borracce per le compagne ma in un tratto di strada pericoloso ed è bastato staccare una mano dal manubrio per causare il grave incidente.

I genitori, Beppe e Laura, sono immediatamente arrivati a Benevento dopo un lungo e angoscioso viaggio dalla provincia di Bergamo, dove abita la famiglia Cretti. Entrambi professano ottimismo, anche per darsi coraggio: “E’ la volata più lunga e più difficile, ma Claudia è una guerriera. E’ una ragazza che ha carattere e questo ci rende fiduciosi”. Beppe e Laura Cretti raccontano della felicità della figlia per la partecipazione al Giro: “Tutti i giorni mandava messaggi raccontando di quanto fosse duro e divertente. Scriveva che stava vedendo posti bellissimi e che con le compagne del team Valcar si sentiva come in una grande famiglia”. L’obiettivo di Claudia Cretti, che ha caratteristiche di velocista, era quello di conquistare la convocazione in Nazionale per gli Europei su strada che si disputeranno ad agosto in Danimarca su un tracciato ideale per le sprinter e l’ottavo posto nella tappa di Occhiobello era stato un segnale positivo in tal senso. Adesso però Claudia Cretti deve vincere la volata più importante della propria giovane vita.

© Riproduzione Riservata.