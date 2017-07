Diretta Brasile Francia - LaPresse

DIRETTA BRASILE FRANCIA STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (WORLD LEAGUE VOLLEY 2017, FINAL SIX) - Brasile-Francia, in programma stanotte alle ore 4.00 italiane di domenica 9 luglio a Curitiba in Brasile, è la partita di volley valida come finale della World League 2017, classica competizione che ogni anno caratterizza l’estate della pallavolo maschile. Questa è dunque la partita decisiva della Final Six che il Brasile sta ospitando al termine di molte settimane di grande volley in giro per il mondo: all’ultimo atto sono arrivati dunque i padroni di casa campioni olimpici e la Francia che è campionessa d’Europa in carica. Una sfida dunque che si annuncia di altissimo livello, come è giusto che sia nella finale di una manifestazione così importante. In semifinale il Brasile ha battuto per 3-1 gli Usa, stesso punteggio per la Francia contro il Canada. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI BRASILE-FRANCIA, WORLD LEAGUE 2017 (da raiplay.it)

Il Brasile non ha naturalmente bisogno di presentazioni: due ori e altrettanti argenti nelle ultime quattro Olimpiadi, tre opri e un argento negli ultimi quattro Mondiali, nove World League vinte che ne fanno la prima Nazionale nell’albo d’oro del torneo, lo squadrone sudamericano è da molti anni il punto di riferimento di tutto il volley mondiale, raccogliendo l’eredità dell’Urss e poi dell’Italia degli anni Novanta. La Francia ha una storia nemmeno paragonabile, ma negli ultimi anni la crescita della pallavolo transalpina è stata notevolissima, in particolare grazie a un 2015 memorabile, nel quale la Francia ha vinto World League ed Europei - in entrambi i casi per la prima volta nella storia. L’anno scorso le Olimpiadi non sono andate altrettanto bene, ma ormai la Francia è ai vertici del volley mondiale e questa finale ne è ulteriore conferma.

Ricordiamo infine che la partita tra Brasile e Francia in programma stanotte alle ore 4.00 sarà visibile in diretta tv sulla Rai, che ha assicurato la copertura degli eventi della Final Six della World League: il match quindi sarà trasmesso da Raisport + HD, canale che potete trovare al numero 57 del telecomando del digitale terrestre gratuito. Sarà quindi garantita naturalmente anche la diretta streaming video tramite il sito Internet ufficiale www.raiplay.it, oltre che sul canale Youtube ufficiale della federazione internazionale Fivb. Consigliamo inoltre di consultare il sito ufficiale del torneo all’indirizzo worldleague.2017.fivb.com per rimanere aggiornati sul risultato live e il tabellino del match. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI BRASILE-FRANCIA, WORLD LEAGUE 2017 (da raiplay.it)

