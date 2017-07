Diretta/ Giro Rosa 2017: info streaming video e orario tv, percorso e vincitrice (9^ tappa Centola-Polla)

Diretta Giro Rosa 2017-9^ tappa (LaPresse)

DIRETTA GIRO ROSA 2017: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO, PERCORSO E VINCITRICE (9^ TAPPA CENTOLA-POLLA) - Penultimo appuntamento con il Giro Rosa 2017: è infatti in programma per oggi sabato 8 luglio la 9^ tappa della corsa italiana tutta la femminile, giunta ormai alla sua 28^ edizione. Una prova piuttosto movimentata quella attesa per oggi con diversi saliscendi di importanti anche se sarà uno solo il Gran Premio della Montagna previsto. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa riserverà questa 9^ tappa del Giro Rosa 2017 gli orari e la planimetria del tracciato. Il via sarà atteso alle ore 12.25 da Centola frazione del comune di Palinuro: da qui si presenterà una prima parte del percorso piuttosto tortuosa con diversi saliscendi che movimenteranno non poco la gara almeno fino al 50 km da dove in poi la strada proseguire su un piano che continuerà fino al traguardo finale, dove è attesa una volta davvero combattutissima con tante big che usciranno allo scoperto per conquistare punti preziosi in vista della classifica finale.

Dopo il primo punto di rifornimento fisso posto al 68 km le cicliste affronteranno il primo e l'unico Gran Premio della Montagna in programma in questa 9^ tappa del Giro Rosa 2017 ovvero Sala Consilina di appena 3^ categoria ma che potrà essere utile in vista della graduatoria riservata alle scalatrici. Da qui poi la strada sarà tutto un piano adatto alle strategie dei diversi team per favorire le proprie velociste. Al San Pietro al Tanagra (al 92 km) è atteso il traguardo volante e da qui le cicliste saranno impegnate in un piccolo circuito che si chiuderà solo appena un giro al traguardo finale di Polla, al km 122.30 km al termine di una frazione senza dubbio interessante.

Per scoprire come andrà questa entusiasmante nona tappa, non ci sarà una vera e propria diretta tv e quindi nemmeno una diretta streaming video, ma le fasi salienti saranno comunque visibili in televisione grazie a una sintesi di circa 20 minuti su Rai 3 al termine della tappa del Tour de France maschile, di conseguenza anche in streaming sul sito www.raiplay.it

