Diretta Italia-Stati Uniti (LaPresse)

DIRETTA ITALIA STATI UNITI: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (WORLD GRAND PRIX 2017, VOLLEY FEMMINILE) – Italia-Stati Uniti e la partita di volley femminile in programma oggi sabato 8 luglio alle ore 9.00 secondo il fuso italiano (ore 15.00 locali) a Kunshan in Cina e valida nella seconda giornata del primo weekend della fase a gruppi del World Grand Prix 2017. Secondo appuntamento in campo per le azzurre del ct Mazzanti, che dopo ave raffrontato non senza una qualche fatica le cinesi padrone di casa in questi giorni, ora dovranno vedersela con le americane, seconde nel ranking mondiale della Fivb, appena dietro le cinesi, campionesse olimpiche in carica.

Visti i recenti risultati mesi a bilancio alla nazionale Usa, che giunge a questa competizione mondiale targata Fivb, (argento nell’edizione 2026) il match appare sfavorevole per l’Italia, che dopo il profondo rinnovamento in rosa e panchina ha comunque mostrato di poter dire la sua anche contro avversarie più blasonate.

Dopo il sofferto successo conquistato per 3-2 contro la nazionale russa la compagine guidata da Karch Kiraly è porta a scendere in campo per conquistare fin da subito un posto d’eccellenza nella Final Six finale: certo il cammino è ancora molto lungo(saranno 3 weekend di gara e quindi altri 7 incontri da disputare prima che venga definito il tabellone della Final Six) ma gli Usa vorranno senza dubbio mettere in chiaro le proprie ambizioni.

Dopo tutto va ricordato che la nazionale di volley femminile stelle e strisce è una delle squadre più medagliate nella storia della World Grand Prix: secondo posto nel medagliere generale con 9 podi e ben sei titoli raggiunti nelle edizioni 1995, 2001, 2010, 2011, 2012 e 2015. A fare le spese dell’ambizione americana potrebbe quindi essere oggi l’Italia di Mazzanti, che invece ha alle spalle una storia di successi di peso nella competizione ma senza dubbio di minor numero. Nel World Grand Prix infatti l’Italia ha raccolto finora 6 medaglie ma ancora nessun titolo iridato e soprattutto non sale sul podio dal lontano 2010.

Ricordiamo infine che la partita tra Italia e Stai Uniti in programma per oggi alle ore 9.00 per il World Grand Prix 2017 non sarà visibile in diretta tv ma l’incontro di volley femminile sarà disponibile in diretta video streaming sul profilo ufficiale youtube della federazione internazionale (FIVB Volleyball). Consigliamo poi di consultare anche il portale ufficiale della competizione per poter rimare aggiornati sulle ultime novità e il risultato live del match all’indirizzo worldgrandprix.2017.fivb.com

