Diretta/ Usa-Canada streaming video e tv, risultato live (World League volley 2017)

DIRETTA STATI UNITI (USA) CANADA STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (WORLD LEAGUE VOLLEY 2017, FINAL SIX) - Stati Uniti (Usa)-Canada è la partita di volley maschile in programma stanotte alle ore 1.00 italiane di domenica 9 luglio a Curitiba in Brasile, quale finale terzo posto nella Final Six della World League 2017, classica competizione che ogni anno caratterizza l’estate della pallavolo maschile. Questa è la partita fra le due deluse delle semifinali, dunque la prima avvertenza è legata naturalmente alle motivazioni: chi scenderà in campo maggiormente motivato a conquistare almeno l’ultimo gradino del podio potrebbe avere un grande vantaggio nei confronti della rivale. Il fatto che sia il derby nordamericano potrebbe aiutare: sia gli Usa sia il Canada non vorranno cedere al cospetto dei vicini di casa. CLICCA QUI PER LA DIRETTA VIDEO STREAMING DI USA CANADA WORLD LEAGUE (da raiplay.it)

Gli Stati Uniti sono una costante ai massimi livelli del volley mondiale: basterebbe ricordare il bronzo olimpico dell’anno scorso a Rio de Janeiro, per di più con i rimpianti (dal loro punto di vista) dell’incredibile semifinale persa contro l’Italia, per ricordare il valore assoluto di una formazione che è sempre ai vertici. Limitandoci alle ultime edizioni della World League, per gli Usa possiamo ricordare il successo del 2014, il secondo posto del 2012 e il terzo posto del 2015. Una certezza era il dominio assoluto a livello nordamericano, che però negli ultimi anni il Canada sta insidiando: il settimo posto ai Mondiali 2014 - miglior piazzamento di sempre per il Canada - era stato il primo segnale, poi ecco la vittoria al campionato Nordamericano 2015 (la prima di sempre) e il quinto posto alle Olimpiadi 2016. La crescita del Canada è evidente, battere gli Usa oggi sarebbe un altro passo avanti e darebbe il primo podio di sempre ai canadesi nella World League.

Ricordiamo infine che la partita tra Stati Uniti (Usa) e Canada in programma stanotte alle ore 1.00 sarà visibile in diretta tv sulla Rai, che ha assicurato la copertura degli eventi della Final Six della World League: il match quindi sarà trasmesso da Raisport + HD, canale che potete trovare al numero 57 del telecomando del digitale terrestre gratuito. Sarà quindi garantita naturalmente anche la diretta streaming video tramite il sito Internet ufficiale www.raiplay.it, oltre che sul canale Youtube ufficiale della federazione internazionale Fivb. Consigliamo inoltre di consultare il sito ufficiale del torneo all’indirizzo worldleague.2017.fivb.com per rimanere aggiornati sul risultato live e il tabellino del match. CLICCA QUI PER LA DIRETTA VIDEO STREAMING DI USA CANADA WORLD LEAGUE (da raiplay.it)

