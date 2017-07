Douglas Costa / Calciomercato Juventus, il brasiliano a un passo dai bianconeri: la trattativa si blocca!

Douglas Costa (Foto: Lapresse)

DOUGLAS COSTA CALCIOMERCATO JUVENTUS, IL BRASILIANO A UN PASSO DAI BIANCONERI - Douglas Costa-Juventus, si sblocca una delle trattative di calciomercato più lunghe di questo inizio estate. Il brasiliano è da tempo nel mirino dei bianconeri, che fin qui non sono riusciti a limare con il Bayern Monaco la distanza tra domanda e offerta. I bavaresi, per lasciar partire l'ex Shakhtar, chiedono 50 milioni di euro, mentre la proposta massima della Juventus è di 35 milioni più bonus. Logico che su queste condizioni non ci possa essere un accordo. Come fare, allora, per arrivare a un'intesa? Cambiare formula. Come riporta Tuttosport, sarebbe stato trovato un punto di accordo tra Juventus e Bayern Monaco per Douglas Costa sulla base di un prestito oneroso di un paio di anni con obbligo di riscatto.



La Juventus, dunque, ha proposto al Bayern Monaco un'operazione “alla Coman”, la stessa adottata dai bianconeri con i tedeschi a parti invertite per lasciar partire il francese la scorsa estate. Il prestito di Douglas Costa sarebbe molto oneroso e di almeno uno o due anni, scaduti i quali scatterebbe l'obbligo di riscatto. Così facendo la Juventus eviterebbe di pagare tutti in una volta i 50 milioni di euro richiesti dal Bayern. Una trovata, questa, a cui sta lavorando l'intermediario della trattativa Giovanni Branchini. Con il giocatore non ci sono problemi, e anzi è già stato trovato un accordo per un contratto quadriennale a 6 milioni di euro a stagione.

