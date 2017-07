INFORTUNIO MATTEK-SANDS/ Video, responso shock: ginocchio dislocato e rotula rotta (ultime notizie)

Bethanie Mattek-Sands (Foto: Lapresse)

INFORTUNIO MATTEK-SANDS VIDEO, RESPONSO SHOCK: GINOCCHIO DISLOCATO E ROTULA ROTTA (ULTIME NOTIZE) - Brutte notizie per Bethanie Mattek-Sands. L'infortunio che ha subito ieri la statunitense nel match contro la romena Sorana Cirstea a Wimbledon 2017 è, come da previsione, piuttosto grave. È stata la stessa Mattek-Sands a informare sulle sue condizioni fisiche mediante una diretta su Facebook. La diagnosi è da brividi: ginocchio dislocato e tendine rotuleo lacerato, con tanto di lussazione della rotula. Già dalle prime immagini si poteva intuire l'entità dell'accaduto, che adesso è stato di fatto confermato. Chi ha assistito alla scena è rimasto impressionato sentendo la tennista urlare di dolore e invocando a più riprese l'aiuto dei sanitari. Portata subito in ospedale, la Mattek-Sands ha ricevuto le visite delle colleghe e rivali Cirstea e Sania Mirza, oltre che un messaggio di incoraggiamento di Novak Djokovic.



“Stavo andando verso la rete – ha spiegato Mattek-Sands nella diretta Facebook - mi ricordo di aver sentito questo rumore nella gamba, poi tutto si è come rallentato. Mi ricordo che il mio ginocchio sembrava più piccolo e che c'era qualcosa che non andava. Per un po' ho pensato, ora lo rimetto a posto, ma ho capito che c'era qualcosa di rotto. E' stato uno dei più dolorosi infortuni che abbia mai avuto e ne ho avuti in carriera". Adesso la statunitense tornerà negli Usa, dove verrà operata. “Starò lontana dal tennis per un po' – ha concluso la 32enne - ma supererò anche questo e tornerò".

