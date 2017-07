Italia-Francia beach soccer/ Info streaming video e diretta tv, orario, risultato live (Euro League)

Beach Soccer 2017: diretta Italia-Francia (LAPRESSE)

DIRETTA ITALIA-FRANCIA BEACH SOCCER: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO, RISULTATO LIVE (EURO LEAGUE, OGGI 8 LUGLIO 2017) - Sabato 8 luglio 2017 si gioca la partita di beach soccer tra l’Italia e la Francia, valida per la seconda tappa dell’Euro League che si sta disputando nella località di Nazarè, in Portogallo. Per il match tra gli azzurri e la nazionale transalpina il fischio d’inizio è fissato per le ore 16:30 italiane, corrispondenti alle 15:30 locali.

Per l’Italia del beach soccer sarà importante vincere per riscattare la brutta sconfitta rimediata nel pomeriggio di venerdì; i ragazzi allenati da Massimo Agostini sono scesi in campo contro la Svizzera subendo però on netto ko. Già nei primi minuti gli elvetici hanno dimostrato una marcia in più, portandosi rapidamente sul doppio vantaggio grazie ai gol firmati da Stankovic e da Ott, quest’ultimo a segno in rovesciata. A cavallo tra primo e secondo tempo gli azzurri hanno avuto un paio di buone occasioni per accorciare le distanze, ma prima Ramacciotti e poi Gori non sono riusciti a finalizzare.

Nella terza ed ultima frazione di gioco la Svizzera ha preso definitivamente il largo: Mo si è procurato e ha trasformato un calcio di rigore (fallo commesso da Ramacciotti) per il tris, mentre nel finale Spaccarotela ha fissato il punteggio sul definitivo 4-0 per i rossocrociati. Un brutto passo falso per l’Italia del beach soccer che ha comunque l’opportunità di riscattarsi nel secondo match, contro una Francia competitiva che nella prima tappa dell’Euro League ha battuto clienti ostici come Germania e Russia, terminando il suo girone al secondo posto.

La terza ed ultima partita del week-end lusitano è invece in programma domenica, dalle ore 19:15 italiane, contro i padroni di casa del Portogallo. Vincere sarebbe importante per ottenere una posizione favorevole nelle prossime finali europee. Salvo variazioni di palinsesto, la partita di beach beach soccer tra Italia e Francia, valida per l’Euro League di Nazarè, sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet ufficiale www.beachsoccer.com.

