LUKAKU ARRESTATO / Festa rumorosa a Los Angeles: la polizia interviene per gli schiamazzi

Lukaku arrestato

LUKAKU ARRESTATO A LOS ANGELES, FESTA RUMOROSA E MEGA MULTA PER IL GIOCATORE DELLO UNITED - Mentre il Manchester United ha ufficializzato il suo acquisto, Lukaku finisce sulle prime pagine dei giornali per le sue bravate notturne. Secondo quanto riferisce Sport Mediaset, infatti, il giocatore dei britannici è stato arrestato nella sua villa di Los Angeles per aver organizzato una festa troppo rumorosa. Schiamazzi e disturbi della quiete pubblica, il mega party di Lukaku non è passato inosservato ai fan e agli appassionati di gossip. Il fatto comunque risalirebbe al 2 luglio, quando le autorità hanno effettuato ben sei interventi per tentare di riportare la situazione nella norma. La musica evidentemente non è stata abbassata e il messaggio non recepito da Lukaku, dal momento che al calciatore è stata inflitta una multa salatissima.

