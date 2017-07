NOURI COLLASSA IN CAMPO/ Video, malore per il giocatore dell'Ajax contro il Werder Brema: problemi cardiaci

Malore Nouri (Foto da Youtube)

NOURI, VIDEO: MALORE PER LA STELLINA DELL'AJAX. PROBLEMI CARDIACI, CONDIZIONI "SERIE" - Mondo del calcio in apprensione per le sorti di Abdelhak Nouri, centrocampista classe 1997 dell'Ajax, vittima di un malore mentre era in corso un'amichevole tra i lancieri e il Werder Brema in Austria. Il giocaore olandese di origini marocchine si è accasciato sul terreno di gioco intorno al 70' senza che nessun avversario lo toccasse. Un suo compagno ha dunque richiamato l'attenzione del direttore di gara, che ha fermato il gioco consentendo ai sanitari di intervenire. Immortalato dalle telecamere, Nouri in un primo momento è apparso cosciente ma in vistosa difficoltà respiratoria. Lo staff medico, resosi conto che la situazione era rischiosa, è intervenuta con il defibrillatore per rianimare il ragazzo, che nel frattempo a quanto si apprende aveva perso i sensi.

L'account Twitter dell'Ajax ha fatto sapere che Nouri ha sofferto di un'aritmia e che dopo essere stato rianimato in campo è stato trasferito in elicottero al vicino ospedale, dove adesso verserebbe in uno stato di coma indotto dai medici. Le sue condizioni sono state definite "serie" ma "stabili". La partita, dopo l'episodio occorso ad uno dei migliori prodotto del vivaio dell'Ajax, è stata immediatamente sospesa e i tifosi sono stati invitati ad abbandonare lo stadio.

© Riproduzione Riservata.