Portogallo-Svezia Under 19/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, risultato live

DIRETTA PORTOGALLO-SVEZIA UNDER 19: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (EUROPEI 2017) - Portogallo-Svezia è una delle due partite degli Europei Under 19 in programma oggi, sabato 8 luglio 2017. Si gioca al Tengiz Burjanadze Stadium di Gori, calcio d’inizio alle ore 18:00 italiane (le 20:00) locali; in contemporanea si disputa anche l’altro match del gruppo A ovvero Repubblica Ceca-Georgia. Questa la classifica prima della terza ed ultima giornata: Portogallo 6 punti, Repubblica Ceca 3, Georgia 3 e Svezia 0.

La nazionale lusitana, allenata da Helio Sousa, si è già qualificata alle semifinali che si terranno settimana prossima (mercoledì 12 luglio): i portoghesi, già sicuri anche del primo posto nel gruppo A, affronteranno la seconda classifica dell’altro girone quindi una squadra tra Olanda, Bulgaria e Germania. Situazione all’opposto per la Svezia del ct Claes Ericsson, che ha perso le due partite precedenti ed è quindi già eliminata. Una sorpresa, per una nazionale che si era affacciata agli Europei Under 19 con buoni propositi. Il Portogallo ha invece tenuto fede alle previsioni che lo indicano come una delle potenziali vincitrici finali.

Per il match tra lusitani e scandinavi i pronostici delle agenzie di scommesse si presentano ben indirizzati: snai.it quota 1,85 il segno 1 per la vittoria del Portogallo, 3,65 il segno X per l’eventuale pareggio e 3,45 il segno 2 per il successo della Svezia, che come detto non ha più niente da chiedere a questi Europei Under 19 se non un’ultima prestazione dignitosa. Sempre dalla lavagna SNAI riportiamo le quote per le opzioni Under (2,40), Over (1,45), Gol (1,45) e NoGol (2,40). Probabili formazioni: il Portogallo dovrebbe dare spazio a qualche seconda linea, in porta ad esempio potrebbe giocare Daniel Figueria e non Diego Costa, titolare nei primi due impegni.

Difesa a quattro con Diogo Dalot a destra, Diogo Leite e Diogo Queiros centrali e Abdu Conte sulla corsia mancina. A centrocampo probabile l’impiego di Florentino e Bruno Paz, mentre i tre trequartisti dovrebbero essere Madi Queta a destra, Miguel Luis per vie centrali e Rafael Leo sulla sinistra. Attacco affidato a Rui Pedro che ha timbrato il tabellino in entrambe le occasioni precedenti. La Svezia dovrebbe confermare il modulo 4-4-2 ed anche la maggior parte dei titolari, anche se l’eliminazione già sancita potrebbe spingere il ct a modificare l’undici di base.

Tra i pali Viktor Johansson, in difesa da destra a sinistra previsti Colley, Ahmedhodzic, Isherwood e Kralj. A centrocampo il capitano Jajc e Sabovic, mentre Max Svensson e Carl Johansson dovrebbero partire come esterni alti. Davanti Viktor Gyokeres, in gol nel match precedente contro la Georgia, e Isaac Lidberg. La partita degli Europei Under 19 tra Portogallo e Svezia sarà trasmessa in diretta tv da Eurosport HD, canale numero 372 del digitale terrestre e 210 di Sky: collegamento dalle ore 17:45 e telecronaca dalle 18:00. Gli abbonati potranno seguire la sfida anche in diretta streaming video, tramite le rispettive applicazioni SkyGo e PremiumPlay.

