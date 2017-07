Repubblica Ceca-Georgia Under 19/ Info streaming video-diretta tv, probabili formazioni, quote, risultato live

Europei Under 19 2017: diretta Repubblica Ceca-Georgia (LAPRESSE)

DIRETTA REPUBBLICA CECA-GEORGIA UNDER 19: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (EUROPEI 2017) - Sabato 8 luglio si gioca Repubblica Ceca-Georgia Under 19, partita valida per gli Europei dei categoria e per la terza (ed ultima) giornata del gruppo A. Teatro del match sarà il Mikheil Meskhi Stadium di Tbilisi, capitale della Georgia che sta ospitando l’edizione numero 16 di questa manifestazione. Repubblica Ceca e Georgia si affrontano dalle 18:00 ora italiana, in contemporanea con l’altra sfida del raggruppamento ovvero Portogallo-Svezia.

Quello di Tbilisi si presenta come un vero e proprio spareggio per la qualificazione alle semifinali, che si disputeranno mercoledì prossimo (12 luglio). Infatti la classifica del gruppo A vede in testa il Portogallo, primo a punteggio pieno (6 punti); seguono proprio Repubblica Ceca e Georgia, appaiate a quota 3 mentre la Svezia è già eliminata non avendo raccolto alcun punto. Passano le prime due di ciascun girone e quindi tra Repubblica Ceca e Georgia ne rimarrà solamente una: i pronostici delle agenzie di scommesse tendono a non sbilanciarsi più di tanto, assegnando qualche centimetro di vantaggio alla nazionale ceca.

snai.it propone a quota 1,85 il segno 1 per il successo della Repubblica Ceca, a 3,25 il segno X per il pareggio finale e a quota 2,60 il 2 per la vittoria della Georgia, che per l’occasione è inserita in calendario come squadra in trasferta. Under 2,00, Over 1,67, Gol 1,55 e NoGol 2,20. La Repubblica Ceca Under 19 dovrebbe schierarsi in campo con il modulo 4-2-3-1. Il ct Jan Suchoparek, 48 presenze in nazionale A (era un difensore), riproporrà Jedlicka in porta e davanti a lui la coppia difensiva formata da Tischer e Chalus; a completare la retroguardia i terzini Holik (fascia destra) e Granecny (sinistra). Centrocampo affidato ad Havelka e Kral, mentre Hlavaty dovrebbe agire più avanzato in posizione di trequartista centrale. Esterni alti Chveja e Turyna, centravanti Gracidar.

Possibile anche un 4-4-2 con tandem offensivo Turyna-Graiciar, ed iniziale panchina per Hlavaty. 4-3-3 invece è il modulo previsto per la Georgia, che spera di far valere anche il fattore campo in un match così delicato. Tra i pali Chochisvili, in difesa invece capitan Kobouri e Burjanadze saranno i centrali, Mali e Lakvekheliani i terzini rispettivamente a destra e sinistra. A centrocampo il perno Kutsia affiancato dalle mezzali, Kochorashvili e Samurkasovi, mentre Arabidze e Chakvetadze si muoveranno sugli esterni cercando di aiutare anche in fase difensiva. Il riferimento avanzato sarà Kokhreidze.

La partita degli Europei Under 19 tra Repubblica Ceca e Georgia non sarà trasmessa in diretta tv, né in diretta streaming video, da canali in italiano. Su Eurosport HD, canale numero 372 del digitale terrestre e 210 di Sky, andrà in onda l’altro match del girone A tra Portogallo e Svezia, con collegamento dalle ore 17:45 e telecronaca dalle 18:00. Aggiornamenti su entrambe le sfide saranno disponibili in tempo reale sul sito internet www.uefa.com.

© Riproduzione Riservata.