Tour de France 2017/ Diretta streaming video e orari tv: vincitore, percorso 8^ tappa Dole-Station des Rousses

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2017 STREAMING VIDEO E TV: VINCITORE, PERCORSO E ORARI (8^ TAPPA DOLE-STATION DES ROUSSES) - Oggi il Tour de France 2017 ci proporrà una frazione di mezza montagna nella sua ottava tappa Dole-Station des Rousses di 187,5 km, una frazione dunque non durissima - domani sarà sicuramente più complicata - ma che potrebbe riservare emozioni e sorprese, se qualcuno dovesse approfittare di un terreno perfetto per le imboscate, anche se viene da pensare che questa potrebbe essere la giornata perfetta per attacchi di corridori come ad esempio Diego Ulissi (per fare un esempio italiano) alla ricerca di un prestigioso successo di tappa. Allora andiamo adesso ad esaminare in maggior dettaglio che cosa ci attende lungo il percorso della ottava tappa Dole-Station des Rousses del Tour de France 2017. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO RAI IL TOUR DE FRANCE 2017

La partenza avrà luogo da Dole, località del dipartimento del Giura nella Franca Contea, alle ore 12.25. Il percorso - che prevederà lo sprint intermedio in località Montrond al km 45,5 - sarà decisamente più avvincente rispetto a quello delle scorse frazioni, con salite anche piuttosto impegnative. Nel dettaglio, saranno tre i Gran Premi della Montagna di questa tappa, di difficoltà progressivamente sempre maggiore: al km 101,5 ecco il Col de la Joux di terza categoria, caratterizzato da 6,1 km di salita al 4,7% di pendenza media. Un po’ più impegnativo sarà il Gpm della Côte de Viry (km 138,5), che infatti sarà di seconda categoria: 7,6 km di salita al 5,2% di pendenza media.

Il momento più significativo arriverà però con la Montée de la Combe de Laisia-Les Molunes, un Gpm di prima categoria che sarà collocato al km 175,5 della tappa, cioè esattamente 10 km prima dell’arrivo, al termine di una ascesa di 11,7 km alla pendenza media del 6,4%. Pendenza che non dovrebbe permettere differenze significative fra i big, ma che sicuramente darà spazio agli attacchi. Gli ultimi 10 km verso l’arrivo di Station des Rousses (sempre nel medesimo dipartimento) saranno ondulati: da segnalare ai -5 km uno strappo con pendenza media del 6,1% che potrebbe risultare decisivo per l’esito di questa movimentata tappa.

Per seguire il Tour de France 2017 in diretta tv, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai: i canali di riferimento sono Rai Tre e Rai Sport + HD. Oggi si comincerà già alle ore 13.45 sul canale tematico con una lunga anteprima, poi ecco dalle ore 15.00 in simulcast su entrambi i canali la telecronaca di Francesco Pancani e il commento tecnico Silvio Martinello, con i contributi dell’inviato Andrea De Luca mentre dall’Italia Alessandra De Stefano darà vita ad un Processo alla Tappa in stile Giro al termine di ogni frazione della Grande Boucle. Il Tour de France sarà però visibile anche su Eurosport, canale disponibile sia per gli abbonati Sky sia per quelli di Mediaset Premium: oggi l’appuntamento sarà a partire dalle ore 12.15, al termine della tappa ci sarà la rubrica Tour de France Extra. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito raiplay.it, per gli abbonati tramite Eurosport Player, Sky Go e Premium Play. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. E adesso, che lo spettacolo cominci: la parola va alla strada!

