Wimbledon 2017/ Diretta Federer M. Zverev, Djokovic-Gulbis info streaming video e tv, orario delle partite

Roger Federer di nuovo in campo a Wimbledon 2017 (Foto LaPresse)

DIRETTA WIMBLEDON 2017: DJOKOVIC-GULBIS, FEDERER-M. ZVEREV INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO DELLE PARTITE (OGGI 8 LUGLIO) - Sabato 8 luglio a Wimbledon 2017: come sempre si parte alle ore 12:30 italiane (alle 14 sul centrale e sul campo numero 1) e questa è una giornata importante perchè i giocatori che vinceranno oggi avranno la certezza di entrare nella seconda settimana del torneo, dopo la domenica di sosta che qui è sacra ma che, purtroppo per gli organizzatori, a volte è dovuto diventare giorno di match a causa della pioggia particolarmente insistente.

Comunque: sono due i giocatori che interessano maggiormente tifosi e addetti ai lavori. Novak Djokovic non tentenna e il suo terzo turno lo vede incrociare la racchetta con Ernests Gulbis: il serbo si preparava all’ennesima sfida contro Del Potro, invece dalla battaglia di giovedì è uscito vincente il redivido lettone, uno che era stato anche nella Top Ten del ranking prima di crollare, vittima di infortuni e scarsa continuità. Nole ha giocato 7 volte contro di lui, vincendo in sei occasioni; storie passate, l’ultimo incrocio è di agosto 2015 e Gulbis non batte Djokovic dal gennaio 2009, un doppio 6-4 a Brisbane.

Pronostico ovviamente a favore del Djoker, che certo dovrà fare attenzione ma sembra potersi regalare gli ottavi senza troppi scossoni, andando poi a incrociare eventualmente uno tra Gael Monfils - e sarebbe una sfida interessante sul piano atletico - e Adrian Mannarino che continua a stupire per come vince match nei quali non è favorito. In campo c’è anche Roger Federer: lo svizzero qualche tentennamento contro Dusan Lajovic lo ha avuto in avvio, e allora sarà fondamentale partire bene contro Mischa Zverev. Un incontro che sta diventando una costante: terza volta dell’anno, il povero Mischa non ha ancora vinto un set tra quarti agli Australian Open e ottavi ad Halle e anzi non ha mai portato a casa un singolo parziale nei quattro incontri, è pure 0-2 sull’erba e dunque ha tutto contro, pur se ci proverà fino all’ultimo visto che siamo pur sempre al terzo turno di uno Slam.

Il Re potrebbe incrociare agli ottavi quello che era considerato il suo erede naturale, vale a dire Grigor Dimitrov; a meno che Dudi Sela, già capace di sovvertire il pronostico contro John Isner, non decida di fare un’altro scherzetto nel suo Wimbledon 2017. Per quanto riguarda il tabellone femminile, come sempre tante sorprese: da Lesia Tsurenko e Magdalena Rybarikova (la slovacca ha fatto fuori Karolina Pliskova) che si sfidano, alla rientrante Zarina Diyas che qui a Wimbledon aveva raggiunto anche gli ottavi (per due volte consecutive tra l’altro), passando per Alison Riske, Petra Martic che aveva già giocato gli ottavi al Roland Garros e Polona Hercog.

Il match forse più interessante è quello tra Sorana Cirstea e Garbine Muguruza: entrambe hanno avuto problemi dopo un grande periodo (con le dovute proporzioni, perchè la spagnola è campionessa Slam mentre la rumena ha giocato al massimo una finale Premier V), ora sono in grande ascesa e si contendono un posto agli ottavi, con la Cirstea più fresca per aver sfruttato l’infortunio (brutto) di Bethanie Mattek-Sands ma la Muguruza che ha travolto Yanina Wickmayer destando un’ottima impressione.

Wimbledon 2017 è trasmesso in diretta tv su Sky Sport 1 e Sky Sport 2: sul primo dei due canali verranno anche garantiti approfondimenti da studio, con particolare risalto ai match degli italiani, ma va anche ricordata l’interattività sui canali che solitamente sono riservati agli abbonati al pacchetto Calcio. Tutti gli abbonati alla pay tv del satellite potranno avvalersi, in assenza di un televisore, del servizio di diretta streaming video garantito dall’applicazione Sky Go, attivabile senza costi aggiuntivi su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

